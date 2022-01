Il Segreto, vi ricordate di Pepa? Oggi l’attrice Megan Montaner è un’altra persona. Il cambiamento impressionante

Vi ricordate di Megan Montaner, la famosa Pepa de Il Segreto? Oggi l’attrice è una persona completamente diversa rispetto al ricordo dei fan…

Il pubblico italiano non può non ricordare la bellissima Megan Montaner, alias Pepa de “Il Segreto”. La soap opera spagnola, che in Italia è stata trasmessa fino allo scorso maggio, ha seguito per un lungo periodo di tempo le vicende di Pepa Balmes, la levatrice interpretata da Megan Montaner. Assieme ad Alex Gadea, alias Tristan Ulloa, l’attrice ha formato una coppia davvero stellare.

Negli anni, la Montaner ha preso parte a svariate produzioni, alcune di matrice italiana. Tuttavia, ormai da qualche tempo, l’ex interprete di Pepa sembra scomparsa dalla televisione italiana. I fan che la seguono sui social, inevitabilmente, si sono accorti del suo impressionante cambiamento. Stenterete a riconoscerla!

Il Segreto, vi ricordate di Pepa? Oggi l’attrice Megan Montaner è un’altra persona

Negli anni, oltre a “Il Segreto”, Megan Montaner è stata la protagonista di svariate produzioni cinematografiche, molte delle quali sono state trasmesse anche in Italia. Tra le serie televisive a cui l’attrice spagnola ha preso parte figurano “Senza Identità” e “Fuoco amico TF45 – Eroe per amore”, che ha visto la Montaner recitare al fianco di Raoul Bova. L’ex interprete di Pepa, entrata nel cuore del pubblico, viene ricordata con molto affetto dai telespettatori italiani.

Eppure, ormai da qualche tempo, nessuna produzione che la vede protagonista viene trasmessa sulle principali reti nazionali. La stessa Megan, come i fan più attenti hanno avuto modo di notare, ha affrontato un cambiamento impressionante. Diventata mamma nel 2017 del piccolo Káel, l’attrice ha messo da parte la carriera per dedicarsi completamente a suo figlio.

Anche il suo look, a giudicare dalle foto apparse su Instagram, è ben diverso rispetto a quello che i fan ricordano. I lunghi capelli ricci hanno lasciato il posto ad un pratico caschetto, accompagnato dalla frangetta. Una scelta che, con ogni probabilità, si sposa meglio con lo stile di vita di una mamma, contrassegnato dalla frenesia.

Megan, pur avendo allentato i propri impegni professionali, continua a dedicarsi alla recitazione con grande passione. I suoi fan italiani non vedono l’ora di poter ammirare al più presto gli ultimi lavori dell’attrice.