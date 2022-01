Giorgia Palmas ha sfoggiato un costume bollente, scoprendo il suo fisico da urlo. La visione ha alzato la temperatura, i fan sono in estasi.

Curve mozzafiato, fascino ipnotico, bellezza eterna. Giorgia Palmas è tornata a stupire i fan scoprendo il suo fisico irresistibile. 39 anni, di Cagliari, la showgirl ha conquistato anno dopo anno il grande pubblico con il suo carisma e il suo fisico sbalorditivo.

Anno dopo anno ha ammaliato tutti diventando conosciuta al grande pubblico in particolare a seguito della partecipazione a “Striscia la Notizia” dove ha rivestito il ruolo di velina in sostituzione di Elisabetta Canalis per poi approdare in innumerevoli format.

Con alle spalle una carriera dagli incredibili traguardi, si è aggiudicata anche un grande seguito su Instagram dove ha un profilo da ben 1,8 milioni di follower incantati dai suoi scatti sublimi.

Il suo feed è un susseguirsi di post da sogno che dimostrano come nonostante a marzo spegnerà 40 candeline, il tempo sembra essersi fermato per la bellissima sarda. L’ultimo post ne è stata la conferma, tanto che ha raggiunto subito un grande successo.

Giorgia Palmas in costume fa sognare: spettacolo da capogiro

