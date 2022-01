Serie A, Top e flop della 20^ giornata di campionato

Ieri è andata in scena la 20^ giornata del campionato di Serie A: i giocatori top e flop al Fantacalcio in questo turno.

Sono solo sei le gare disputate ieri nel 20esimo turno di Serie A. Quattro non sono andate in scena, poiché le autorità sanitarie hanno bloccato l’attività agonistica di alcune squadre per via dei troppi casi di contagio da coronavirus. Giornata particolare anche per il Fantacalcio, considerato che molti giocatori non sono scesi in campo.

Fantacalcio, top e flop 20^ giornata Serie A: Milinkovic-Savic protagonista, rimandato Karsdorp

Una giornata che ha visto in campo solo 12 delle 20 squadre di Serie A quella disputatasi ieri. Nel primo turno del girone di ritorno, difatti, non sono state disputate quattro partite per via del dilagare dell’epidemia da coronavirus: Bologna-Inter, Atalanta-Torino, Fiorentina-Udinese e Salernitana-Venezia.

Una situazione delicata per la Serie A, ma anche per il Fantacalcio. I fantallenatori non avevano, difatti, a disposizione le rose al completo e, in base ai regolamenti delle varie leghe si procederà al calcolo della giornata. Chi ha optato per il 6 politico, può assegnarlo ai giocatori delle otto squadre non scese in campo prima dell’inizio della prossima giornata, contrariamente si potrà aspettare il recupero delle gare in questione. Intanto vi forniamo la lista dei top e flop di questo turno.

TOP

Sergej Milinkovic-Savic (Lazio): due gol e un assist per il centrocampista serbo nella sfida all’Olimpico contro l’Empoli, finita con un rocambolesco 3-3. Con i toscani in vantaggio per 0-2, il classe 1995 prima firma l’assist per Immobile, poi il gol del 2-2 con una girata in area di rigore su cui il portiere avversario non può nulla. Allo scadere, con un’incornata di testa trova la rete del definitivo 3-3 e la settima rete in campionato.

Gianluca Caprari (Verona): migliore in campo nella gara tra gli Scaligeri e lo Spezia è l’attaccante italiano riuscito ad iscriversi per due volte nel tabellino dei marcatori. Dopo un primo tempo a reti bianche, Caprari sblocca il match con un piazzato ravvicinato al 59’. Undici minuti più tardi con una conclusione da fuori batte ancora Provedel e regala i tre punti alla squadra di Tudor.

Oliver Giroud (Milan): ottima prova dell’attaccante ex Chelsea contro la Roma a San Siro. Servizi per i compagnia, giocate di livello e la rete dell’1-0 su calcio di rigore hanno garantito al centravanti di Pioli un voto alto al Fantacalcio.

Rafael Leao (Milan): il portoghese, rimasto fuori per alcune settimane per via di un infortunio, è tornato al meglio. Pioli ha deciso di mandarlo in campo a partita in corso, scelta azzeccata visto l’impatto devastante dell’attaccante che ha chiuso la gara con un missile di sinistro dopo un’incursione in velocità per vie centrali.

Leonardo Pavoletti (Cagliari): tra i top di giornata anche l’attaccante 33enne che, grazie ad una sua rete nel secondo tempo, ha regalato la vittoria alla squadra di Mazzarri contro la Sampdoria. Voto alto in pagella e bonus per il gol che fanno sorridere i fantallenatori.

FLOP

Rick Karsdorp (Roma): prova da dimenticare quella contro il Milan per l’esterno giallorosso. Karsdorp ha faticato molto sulla corsia laterale non riuscendo ad incidere sul match. La sua gara termina al 74’ quando l’arbitro Chiffi gli mostra il secondo cartellino giallo per un brutto fallo su Theo Hernandez.

Antonio Cabndreva (Sampdoria): dopo prestazioni brillanti nelle ultime settimane, l’ex Inter finisce tra i flop di giornata. A pochi minuti dallo scadere della sfida contro il Cagliari, l’esterno blucerchiato colpisce a palla lontana Carboni e l’arbitro, senza esitare, lo rispedisce negli spogliatoi. Espulsione che fa crollare il suo voto al Fantacalcio e che lo costringerà a saltare la prossima gara di campionato.

Luiz Felipe (Lazio): voto ampiamente sotto la sufficienza per il centrale della Lazio nella gara contro l’Empoli. Disattenzioni ed errori in marcatura, come nel caso della terza rete dei toscani, per il brasiliano che rimedia anche un cartellino giallo dopo soli 18 minuti.

Zlatan Ibrahimovic (Milan): tra i flop di giornata anche l’attaccante svedese. Rientrato in campo dopo l’infortunio, il centravanti non ha deluso, ma la sua prova viene macchiata dall’errore sul dischetto nei minuti di recupero. Penalty fallito che gli costa un pesante malus al Fantacalcio.

Kevin Agudelo (Spezia): cartellino rosso e voto basso in pagella anche per il centrocampista dello Spezia. Nel match contro il Verona, a tre minuti dal fischio finale, Agudelo lascia la sua squadra in inferiorità numerica per via di un brutto intervento su un avversario che l’arbitro giudica da espulsione.

La Serie A tornerà già domenica, quando si disputerà la 21esima giornata. Anche in questo caso, come accaduto nel giorno dell’Epifania, molte gare sono a rischio.