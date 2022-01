“Facciamo un gioco”. Valentina Vignali come non l’avete mai vista. Il cambio look che scatena la diatriba dei fan – FOTO

Valentina Vignali. La stupenda cestista e influencer è nota per la sua lunga e folta chioma mora. Un colpo di testa che ha scatenato le opinioni contrastanti dei suoi fan

Classe 1991, Valentina Vignali è una cestista della squadra di basket Virtus Pavona nata a Rimini e divenuta anche apprezzata modella e personaggio televisivo.

La giovane gode di grande fama grazie alla sua proficua carriera sul web nelle vesti di influencer, contando attualmente su Instagram uno stuolo di utenti che la segue giornalmente, arrivati a superare il numero di 2,4 milioni di contatti. Che sia dotata di fascino e sensualità è evidente; la Vignali ha saputo, inoltre, conquistare l’affetto del pubblico grazie al suo carattere gioviale e alla simpatia dilagante con cui si interfaccia grazie ai nuovi e moderni metodi di comunicazione digitale.

Valentina Vignali gioca con i suoi fan. Il colpo di testa che mette in moto il dibattito

Valentina Vignali ha recentemente pubblicato sul suo profilo Instagram una foto di un recente passato che la vede indossare un meraviglioso abito di Missoni durante la fashion week di Milano. È stato un periodo molto concitato per l’influencer perché, contestualmente, era stato smarrito a Roma il suo cucciolo di Golden Retriever (fortunatamente poi ritrovato) dopo aver diramato un appello via social per chiedere aiuto nelle ricerche.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> “Sanremo”, noto cantautore napoletano in ospedale: “Pregate per me”

L’abito riporta alla mente quel momento di affanno ma oggi è utilizzato dalla Vignali per un simpatico gioco che mette in discussione totalmente il suo aspetto.

La bella cestista, infatti, è nota per la sua lunga e folta chioma mora. Utilizzando delle apposite applicazioni, ha stravolto la sua immagine proponendosi in una versione bionda e in una rossa.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Alice Sabatini, l’ex Miss Italia che fine ha fatto? La sua storia dopo la malattia

La modella appare molto diversa cambiando semplicemente colore dei capelli, ciò che rimane immutato è comunque il suo fascino fuori misura. Chiede direttamente ai suoi fan di scegliere tramite sondaggio quale sia il look che le dona di più.

A quanto pare un plebiscito ha giudicato la versione reale come la migliore in assoluto. Valentina Vignali piace così com’è: unica, semplice e bellissima.