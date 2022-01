Violenta esplosione nella mensa per fuga di gas: almeno 6 morti

Immediato l’intervento dei soccorsi: i media di Stato hanno registrato una maxi operazione, con il coinvolgimento di almeno 260 soccorritori e 50 veicoli, inviati sul posto dalle autorità locali. Il bollettino provvisorio è drammatico: sono almeno 20 le persone rimaste intrappolate al momento della deflagrazione; sale a 6 il bilancio dei decessi, ma il numero potrebbe aumentare col passare delle ore. 9 i superstiti tratti in salvo: lo ha riferito l’agenzia di stampa cinese Xinhua, la cui fonte conferma il trasferimento in ospedale di alcuni feriti. Continuano le operazioni di evacuazione e le attività di indagine, avviate dalle autorità locali per ulteriori accertamenti.