La conduttrice Elisa Isoardi si concede un momento di sensuale relax in una piscina meravigliosa, i fan non credono ai loro occhi…

Dopo aver assaggiato le delizie di un celebre locale, volto a risaltare le tradizioni e l’eleganza della cucina romana, ed aver di conseguenza documentato la sua avventura presso il rinomato “Ristorante Arturo” nella serata di ieri, 7 dicembre, la conduttrice toscana ha poi preferito passeggiare per le vie della Capitale. Sino a godere della sognante vista del Gianicolo. Ma non finirà qui. Elisa Isoardi ha difatti poi riservato un’ulteriore sorpresa ai suoi fan in questo tardo pomeriggio.

L’ex vittoriosa protagonista di “Ballando Con Le Stelle“, e benvoluta naufraga oltralpe ne “L’Isola Dei Famosi“, ha ormai riscoperto i poteri benefici dello stabilire un sempre più stretto contatto con la natura. E terrà a dimostrarlo, ancora una volta ed in maniera paradisiaca, grazie alla pubblicazione della sua ultima collezione d’istantanee dalla unanimemente e piacevolmente appurata “bollente visione“.

“Buon bagno caldo” Elisa Isoardi pensa a lei nella vasca, la visione è bollente. Fan in tilt

