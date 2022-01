“Era un continuo dolore”, Simona Ventura racconta il dolore vissuto a causa di Stefano Bettarini

La nota conduttrice ha vissuto un momento molto difficile nella sua vita privata riguardante la fine del suo matrimonio.

Simona Ventura e Stefano Bettarini sono stati sposati dal 1998 al 2008 e hanno avuto due figli, Giacomo e Niccolò rispettivamente di 21 e 23 anni.

Quando si conobbero lei era nel vivo della sua carriera da conduttrice mentre lui giocava in Serie A con le maglie di Fiorentina, Bologna, Venezia, Sampdoria e Parma.

Il loro fu un matrimonio sofferto a causa dei tradimenti di lui che lo hanno messo a dura prova fino alla definitiva separazione.

Simona Ventura a distanza di tempo ha voluto chiarire la sua posizione a riguardo.

Simona Ventura spiega i motivi della fine del suo matrimonio

Nonostante Simona Ventura e Stefano Bettarini abbiano divorziato nel 2008, la loro rottura risale al 2004 quando la conduttrice ha deciso di mettere fine al loro rapporto a causa dei continui tradimenti del marito.

In un’intervista a ‘Verissimo‘ ha spiegato come ha vissuto la separazione: “La separazione è stata peggio di quella delle persone normali, perché la nostra era completamente mediatica ed era un continuo dolore. È stato un periodo tostissimo. Io sapevo dei tradimenti ma stavo zitta. Quando non vuoi vedere, non vedi. Il problema è poi quando ti svegli e vuoi vedere: succede più facilmente quando il sentimento è un po’ calato”.

Stefano Bettarini durante la sua partecipazione al ‘Grande Fratello Vip’ aveva avuto un’uscita infelice nei confronti della sua ex moglie sciorinando una lista di donne con cui l’aveva tradita. Questo gesto non fu preso bene dall’opinione pubblica che condannò l’uomo, eliminandolo presto dalla casa di Cinecittà.

“Ho passato anni difficili con i miei figli, anni duri, in cui loro mi accusavano, non capivano, ma io ho sempre spiegato loro che la verità dei sentimenti è importante. Quando non ci si ama più per me è finita lì, però poi ci si può voler bene lavorandoci, aiutandoci. Oggi con Stefano ci vogliamo bene e ce ne vorremo sempre”, ha concluso la conduttrice.