“Panorama meraviglioso” Eleonora Incardona, in slip sulla neve è pazzesca: il resto è poesia – FOTO

Eleonora Incardona in slip sulla neve è pura poesia, i fans si perdono davanti a questa insolita ma graditissima visione.

Eleonora Incardona, la splendida conduttrice sportiva nel tempo è riuscita ad accaparrarsi uno spazio tutto suo anche sui social dove è molto seguita, il suo numero di followers continua ad accrescere. E’ solita postare del nuovo contenuto che lascia sempre piacevolmente sorpresi.

I suoi scatti sono molto apprezzati e lei con la sua bellezza squisitamente mediterranea non si sottrae – per la fortuna degli utenti – ad apparire anche con outfit striminziti e che lasciano ben sperare di andare oltre con lo sguardo. Come le sue ultime foto dove la splendida Eleonora non teme il freddo.

Eleonora Incardona si spoglia sulla neve ed è subito magia

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> “Pomeriggio 5”, Simona Branchetti sgancia la bomba su Calissano: “C’è un grande indagato”

Stavolta la Incardona ha esagerato! Non solo non teme il freddo ma si lancia sulla neve con questo stile minimal. I più attenti avranno notato che l’unica lingerie che indossa è uno slip, sotto la t-shirt infatti tutto è lasciato liberamente. La maglietta basic a maniche corte e bianca lascia un velo trasparente che permette di ammirare quello che c’è oltre. Un gioco di seduzione portato con astuzia a livelli estremi.

Gli slip del famoso brand Intimissimi sono della linea uomo ma su di lei diventano un capo must e assolutamente femminile, indossato come se fosse una culotte. Stacco di coscia che domina la foto ed un gioco di pose ammalianti. Sicuramente le sue storie su Instagram che immortalano questa vacanza sulle neve saranno molto guardate e ammirate, sono dei brevi video che permettono di ammirarla a 360°.

Sempre sulla neve ma in tenuta più formale e consona per le temperature rigide, la conduttrice sportiva si gode questo paesaggio fenomenale e squisitamente invernale. Maglione super attillato così come il pantalone scelto, un mix che crea qualcosa di paradisiaco.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Anna Tatangelo, vestito inguinale con aperture sensazionali sul davanzale: “Avrei evitato” – FOTO

Non si può rimanere impassibili davanti a queste visioni, un fan fra i tantissimi che apprezzano le qualità estetiche della bella Eleonora, ammette “Bellissima, panorama meraviglioso. Complimenti al tuo fisico”, più chiaro di così!