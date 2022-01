A tre anni di distanza dalla fine del loro matrimonio, la modella Marica Pellegrinelli spiega perché tra lei ed Eros Ramazzotti sia tutto finito.

Sorvolati a nozze nel 2014 e separatesi cinque anni più tardi, nel 2019, la modella ed attrice di origini bergamasche, Marica Pellegrinelli, ed il cantautore romano Eros Ramazzotti, si conobbero molto tempo prima. In diretta televisiva ai Wind Music Awards. Nonostante l’artista canoro si aspettasse, in occasione del rinomato evento mondano, di ricevere la sua premiazione da una diva del cinema internazionale, nonché la musa di Tornatore Monica Bellucci, una lampante sorpresa sul palco dell’Arena Di Verona si trasformò a breve in una lunga storia d’amore.

Fu così che, nei primi giorni d’estate del 2009, Eros s’innamorò della giovanissima modella. E lei di uno dei cantautori più amati del momento. Sullo stesso palco, nove anni più tardi e soltanto due da quella che sarà la loro definitiva separazione, lo stesso Eros volle rinnovare pubblicamente la sua promessa d’amore eterno.

Con Eros Ramazzotti “ero sempre sola”: Marica Pellegrinelli racconta la fine del loro matrimonio

“Marica ti amo tantissimo“, aveva annunciato con fierezza Eros dinanzi al pubblico di tutta Italia. Ad oggi però, ripercorrendo i momenti più intensi e dolori del loro percorso di vita assieme, Marica ha infine raccontato le mancanze che avrebbero spinto entrambi a mettere un punto al loro matrimonio.

L’attrice ora trentatreenne ha voluto chiarire, a distanza di tre annualità dalla loro misteriosa rottura, le motivazioni che hanno spinto entrambi a preferire il divorzio, rispetto all’ipotesi di concedersi una seconda occasione. In primis, nonostante in virtù del loro amore Marica abbia gioiosamente deciso di acconsentire ai desideri di Eros, e dar vita ad un bambino ed una bambina quando ancora ventenne, pare che la netta differenza d’età si sia, col tempo, iniziata a percepire da parte sua. E con sempre maggior vigore.

“Quando metti su famiglia con un artista importante“, ha perciò dichiarato la modella, riferendosi ai sacrifici presi in considerazione soprattutto a livello professionale: “quella vita non è fattibile“. Infatti, contrariamente alle “bellissime esperienze e ai tour“, che parallelamente il cantautore aveva la possibilità di sperimentare. E forse con più spensieratezza. L’attrice ha affermato disillusa in una recente intervista: “ero sempre sola con i bambini“.

Marica è felice della decisione intrapresa, e di vivere di giorno in giorno i suoi bambini. Eppure, adesso, ricordando i momenti legati alla loro separazione, ha voluto definirla come “l’esperienza più dolorosa” che lei abbia mai affrontato.