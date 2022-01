Federica Panicucci, la conduttrice è pronta per entrare nuovamente nelle case degli italiani. La sua ultima foto lascia vedere troppo.

Federica Panicucci, la splendida conduttrice ama stuzzicare e far fantasticare i suoi fans. La sua carta vincente è sicuramente l’eleganza e l’assoluta femminilità sprigionata giorno dopo giorno. Gli scatti sono sempre molto accattivanti, le basta giocare con i capelli per ricevere migliaia di commenti e tantissimi like.

Gli italiani sono pazzi di lei e finalmente lunedì tornerà in onda con “Mattino Cinque”. Un momento che tutti aspettavano con forte trepidazione. Quindi da lunedì si ritorna e la Panicucci ha scelto una foto intrigante per ricordare l’appuntamento.

Federica Panicucci, la posa proibita consente di vedere oltre il possibile

