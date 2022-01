“Stava morendo”. Flora Canto racconta il dramma che ha vissuto

Flora Canto, attrice e personaggio televisivo, è la compagna del comico Enrico Brignano. Madre dei suoi due figli è anche partner di lavoro. Ha vissuto momenti concitati che ha raccontato in un’intervista.

L’attrice personaggio televisivo Flora Canto è ormai una certezza del panorama dello spettacolo italiano.

Si è fatta conoscere inizialmente dal pubblico grazie alla sua partecipazione nelle vesti di tronista del dating show di Maria De Filippi “Uomini e Donne”. È stata compagna di Filippo Bisciglia il quale la lasciò in diretta nazionale davanti alle telecamere del “Grande Fratello” per iniziare una storia con Simona Salvemini. Poco male per la Canto che ha successivamente trovato l’amore della sua vita tra le braccia del celebre attore comico Enrico Brignano. I due formano una coppia solidissima. Sono oggi genitori di due bambini: la piccola Martina, nata l’11 febbraio 2017 e Niccolò, a cui hanno dato il benvenuto nel luglio dell’anno appena concluso.

Flora Canto: nel suo passato si nasconde un profondo dolore

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da floracanto (@floracanto)

Enrico Brignano e Flora Canto non sono solo una coppia nella vita ma anche dei partner perfetti in ambito lavorativo.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Diletta Leotta, lo spoiler del nuovo programma: “Le regole sono due”. Tutte le novità in arrivo…

Sono attualmente protagonisti della quarta stagione del format “Un’ora sola vi vorrei”, tornato su Rai 2 dallo scorso martedì 28 dicembre in prima serata per cinque settimane, per poi regalare ai telespettatori italiani uno speciale per San Valentino.

Iconica è diventata la scena conclusiva in cui in omaggiano una delle coppie più famose dello spettacolo nostrano (quella formata da Sandra Mondaini e Raimondo Vianello) nella quale si ritrovano a letto “per parlare di famiglia, delle sue contraddizioni e comicità”.

La vita di Flora Canto, però, non le ha regalato sempre e solo gioie. Lei stessa ha raccontato in una passata intervista di aver avuto dei gravissimi problemi di salute: “Era quasi ferragosto, avevo fortissimi dolori. Mi hanno dovuto togliere appendice, un’ernia e la colecisti. La cosa divertente? Mentre stavo male la gente voleva fare solo un selfie con Enrico”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Silvia Toffanin, rivelazione clamorosa: nessuno si aspettava una cosa così

Non solo. Durante una passata puntata del talk show pomeridiano “Verissimo”, condotto da Silvia Toffanin, ha rivelato che anche un membro della sua famiglia ha vissuto un periodo drammatico: “Mio padre è un miracolato. Quando io avevo 17 anni, ha avuto un aneurisma all’aorta del cuore che fu scambiato per un blocco intestinale. Stava morendo”.

Ha proseguito poi davanti alle telecamere di Canale 5. “È rimasto in sala operatoria ben 17 ore. Fortunatamente, giorno dopo giorno, recuperava dal punto di vista cardiaco e respiratorio”.