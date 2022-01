Guendalina Tavassi ha condiviso uno scatto in cui resta in intimo trasparente: forme totalmente in mostra, che seno!

Guendalina Tavassi è una delle influencer più seguite d’Italia: l’ex gieffina vanta 1,2 milioni di followers su Instagram. La classe 1986 ha conquistato le prime pagine per la sua storia d’amore con Umberto: i due, sui social network, sembravano il modello di coppia perfetta. Non è stata così: la loro rottura ha lasciato tutti completamente di stucco.

La Tavassi conquista con facilità le attenzioni degli utenti del web condividendo con frequenza scatti al limite del proibito. Tra costumi striminziti, completini sexy e outfit sbalorditivi, la romana incanta la platea con la sua procacità e la sua sensualità. Questa sera, gli scatti in intimo trasparente hanno bloccato Instagram.

Guendalina Tavassi toglie tutto: intimo trasparente, bombe in mostra

Per vedere la mostruosa fotografia di Guendalina, vai su successivo.