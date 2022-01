Manuel Bortuzzo, la decisione estrema: l’annuncio commuove tutti

Manuel Bortuzzo e Lulu Selassié sono stati la prima coppia di questo GF Vip: i due, che hanno ritrovato la serenità di recente, hanno preso una decisione

Manuel Bortuzzo è uno dei concorrenti più amati di questa sesta edizione del Grande Fratello Vip. Con la sua partecipazione, ha dato un messaggio importantissimo ai telespettatori del programma: nonostante sia così giovane, è riuscito ad accettare il suo destino senza piangersi troppo addosso e ogni giorno vive la sua vita con una marcia in più per non perdere altro tempo. All’interno della casa più spiata d’Italia ha anche trovato l’amore: è stata una storia un po’ turbolenta ma lui e Lulù sono riusciti a trovare la serenità.

Manuel Bortuzzo e la decisione definitiva che riguarda Lulù: la coppia fa un passo importante

Manuel ha avuto spesso dei ripensamenti nel corso di questa sua esperienza, e tutte le volte che ha deciso di tornare sui suoi passi, ha trovato Lulù innamorata persa ad aspettarlo.

La pazienza della ragazza gli ha permesso di prendersi del tempo per capire i suoi sentimenti e, l’ultima volta che è tornato indietro, è stata quella definitiva. Lui e Lulù sono sempre più complici e innamorati, e lui è così sicuro di quello che prova che ha deciso di andare a vivere insieme a lei una volta terminato il programma.

C’è anche da dire che la prova convivenza l’hanno già affrontata grazie al programma, quindi sanno già quello cosa li aspetterebbe nel caso dovessero decidere di andare a vivere insieme.

Inoltre, Manuel sta cominciando a maturare l’idea di uscire dalla casa per tornare a fare la fisioterapia: non ha ancora preso una decisione definitiva a riguardo.