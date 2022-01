Una delle coppie pù amate in passato dal grande pubblico quella composta da Manuela Arcuri e Aldo Montano. Dopo anni adesso viene finalmente fuori tutta la verità sulla loro rottura. Ecco cos’è accaduto

Sono passati molti anni dalla rottura tra Manuela Arcuri e Aldo Montano. I due in passato avevano avuto una bellissima storia d’amore che purtroppo finì. I motivi non erano mai stati resi chiari fino ad oggi. Infatti finalmente, dopo anni di silenzio, la verità sulla fine tra i due è venuta a galla.

Manuela Arcuri e Aldo Montano, svelato il motivo che portò i due a separarsi

Aldo Montano sta partecipando alla sesta edizione del Grande Fratello Vip. Il campione di scherma è sicuramente tra i concorrenti più amati all’interno della e dopo aver dovuto trascorrere una settimana fuori dalla casa a causa del covid adesso è tornato più forte di prima. Aldo Montano è sposato con l’atleta russa Olga Plachina di 22 anni, con cui dopo un periodo di crisi ha deciso di convolare a nozze. Sono passati molti anni dalla sua storia con Manuela Arcuri, una storia che aveva fatto sognare il pubblico ma che purtroppo non durò.

E’ stata proprio Manuela Arcuri a rivelare finalmente i motivi della rottura tra i due. L’attrice ha rilasciato un’intervista per il magazine di Alfonso Signorini, in cui ha parlato della sua vecchia storia d’amore e del perchè giunse alla fine. A quanto pare tra i due vi erano delle divergenze di vedute troppo grandi per poter essere superate. Inoltre in quel periodo la Arcuri era molto impegnata con il lavoro, cosa che la portava a trascurare il compagno. A causa di ciò i due hanno preferito separarsi e vivere le loro vite.

Sono passati ormai molti anni e i due hanno preso strade completamente diverse. Anche Manuela Arcuri si è rifatta una vita insieme al compagno, l’imprenditore edile Giovanni Di Gianfrancesco da cui ha avuto anche un figlio.