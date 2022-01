Esce allo scoperto al verità sulle grandi abilità di Maria De Filippi. Poi l’inattesa comparazione tra il modus operandi di Belen Rodriguez ed altri vip. Infine è zoom sullo zampino di De Martino.

A raccontare una serie di disarmanti aneddoti finora rimasti di inedita natura sarà l’ex campione e sciatore alpino di origini svizzere, Giorgio Rocca. Nonché ad ora altamente riconosciuto istruttore di scii anche per noti personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo. L’atletico e professionale quarantaseienne rivelerà tutto ciò che ha avuto la fortuna di osservare in questi ultimi anni.

L’illustre maestro di scii desidera dunque porre in rassegna una serie di esperienze, ben diverse tra loro ed incredibilmente rivelatrici. Sotto un’acuta e veritiera lente d’ingrandimento, le sue recenti dichiarazioni, riguarderanno i comportamenti di note personalità. Fra queste, in primis, la storica beniamina di Canale 5, Maria De Filippi. Il suo ex allievo e ballerino ad “Amici”, lo showman partenopeo ora protagonista di “Bar Stella”, Stefano De Martino, e la sua ex moglie, la soubrette argentina Belen Rodriguez. A seguire altre più piccole, ma non meno importanti, osservazioni prenderanno di mira la conduttrice, con cui condivide le sue origini, Michelle Hunziker. E soltanto infine l’amata giornalista sportiva Diletta Leotta.

Maria De Filippi e le spalle coperte di Belen: “era poco portata e spinta da…” De Martino, Giorgio Rocca ora racconta la verità

Sulla conduttrice di “C’è Posta Per Te” Rocca ha affermato di aver notato un’estrema dedizione da parte sua nel corso delle lezioni da lui tenute. “Sono qui… Devo imparare“, si sarebbe pronunciata la De Filippi. “Mitica“, ha poi affermato nei suoi riguardo il maestro di scii, “fumava in seggiovia“. Ed “era determinata come nel lavoro“.

Sulla Belen nazionale tutta un’altra storia, invece. Nonostante le sue abilità di prorompente showgirl, sugli scii non avrebbe dato propriamente il suo massimo. “Era spinta dall’ex marito“, riferendosi a De Martino. Rivelando in seguito come Belen fosse in realtà: “poco portata” per quella disciplina. “E con zero voglia di apprendere“.

Infine su Michelle e Diletta altre lusinghiere parole non si faranno attendere. Seppur con una netta discrepanza tra i due pareri maturati nel corso delle lezioni. La preparatissima Leotta di “Dazn” avrebbe sin da subito mostrato le sue capacità su pista. “Si vede che ha stoffa per lo sci“, ha dunque sentenziato Rocca. Infine sulla Hunziker, lo sciatore dal primato nello slalom, ha infine affermato di come la conduttrice abbia: “uno stile vintage. Ma si vede che è… Svizzera“.

Difatti però Michelle non si sarebbe arresa. Ed avrebbe prontamente “chiesto consigli per migliorare“.