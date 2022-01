Martina Colombari e la confessione inaspettata: “Ho perso il controllo…”

Martina Colombari ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha fatto anche una confessione inaspettata sul marito.

Martina Colombari è sicuramente una delle attrici più amate dell’intero panorama italiano. Dotata di grande bellezza e di una sensualità esplosiva, la nativa di Riccione è riuscita a conquistare ben 1 milione di followers su Instagram. Il suo fascino non lo si scopre di certo oggi: la Colombari si laureò ‘Miss Italia’ nel lontano 1991. Da quel giorno, ha avviato una collaborazione con un importante agenzia e ha sfilato su diverse passerelle e ha sponsorizzato brand di caratura internazionale.

La Colombari ha conquistato le prime pagine dei quotidiani del Gossip per le sue relazioni d’amore. La classe 1975, dopo un’intensa storia con Alberto Tomba, si è sentimentalmente legata ad Alessandro Costacurta. I due si sono sposati e hanno avuto anche un figlio di nome Achille. Martina, in occasione di un’intervista a ‘Verissimo’, ha svelato alcuni dettagli interessanti in merito ad un suo presunto tradimento.

Martina Colombari e la confessione inaspettata: dichiarazioni forti

Martina Colombari sta insieme a Costacurta da tantissimo tempo: dopo il fidanzamento, i due si sono sposati nel 2004. Dalla loro unione è nato anche un figlio di nome Achille. La loro storia non è stata tutta rose e fiori: c’è stato un periodo in particolare in cui la Miss Italia del 1991 ha addirittura avuto un flirt con un altro uomo.

“Dopo sette anni di fidanzamento io e Billy abbiamo avuto una crisi. Ci siamo messi insieme che io avevo solo vent’anni e a 27 anni ero cambiata”, ha detto ai microfoni di ‘Verissimo’. La Colombari ha svelato di aver avuto anche un breve flirt con Valerio Morabito e ha spiegato che il marito non l’ha mai tradita.

Martina ha da sempre speso parole d’elogio per il suo Costacurta. “E’ il marito, è il papà ed è l’amico ideale”.