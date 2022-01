Nunzia De Girolamo assurda su Instagram: l’ex ministro ha condiviso tra le stories un video che ti fa girare la testa.

Nunzia De Girolamo, con il suo fascino e il suo talento, ha conquistato il piccolo schermo con un programma interessantissimo di approfondimento. Il suo ‘Ciao Maschio‘, nonostante sia stato collocato in seconda serata, ha fatto registrare numeri da urlo dal punto di vista dello share televisivo.

Dopo la conferma in televisione, l’ex Ministro si è resa protagonista nella seconda parte dell’anno per le sue ‘comparsate’ in programmi in cui si parlava di Covid. A causa delle sue ferme convinzioni, la nativa di Benevento ha avuto anche alcuni dibattiti accesi con i cosiddetti No Vax. Tra quest’ultimi, c’è stato anche chi l’ha minacciata sui social network. Nunzia, in ogni modo, è andata avanti per la sua strada e continua a postare contenuti spettacolari sul suo profilo. Qualche ora fa, la 46enne ha condiviso un video che sta facendo perdere la testa ai followers tra le sue stories di Instagram.

Nunzia De Girolamo, video da far perdere la testa: imperdibile

Poco fa, tra le stories nel profilo di Nunzia De Girolamo, è apparso un video da capogiro. L’ex Ministro si trova su una panoramica terrazza, allestita ancora per le festività natalizie. In un primo momento, la conduttrice decide di riprendere il panorama: le immagini sono una gioia per gli occhi.

Non mancano comunque frame in cui mette in primissimo piano il suo viso bellissimo e soprattutto il suo contagiosissimo sorriso. Nel finale del video, arriva il gesto che sta mandando al manicomio i seguaci: la De Girolamo fa fuoriuscire la sua lingua con un’espressione fantastica.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nunzia De Girolamo (@nunzia.degirolamo)

Il volto di ‘Ciao Maschio’, così come ha conquistato il piccolo schermo, sta conquistando anche gli schermi degli smartphone con fotografie al limite in cui mette in mostra le sue curve sinuose e le sue gambe favolose.