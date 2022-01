Rosalinda Cannavò è una esplosione di sensualità: ogni giorno che passa diventa sempre più seguita su Instagram e conquista sempre più consensi

Rosalinda Cannavò è una delle donne più amate del mondo dei social ma soprattutto della televisione. Il suo esordio sul piccolo schermo è cominciato quando era molto giovane e conquistò tantissimi registi con la sua bellezza mozzafiato. Per molto tempo poi è stata lontana dalle fiction perché le pressioni non la lasciavano respirare, e ha cominciato ad ammalarsi. Il suo ritorno in televisione è stato sancito dalla quinta edizione del Grande Fratello Vip, dove ha riscosso un incredibile successo soprattutto sul web.

Rosalinda Cannavò, esplosione di sensualità: il video fa record di likes

VAI SU SUCCESSIVO PER VEDERE