A “Verissimo” Silvia Toffanin non ci crede: Massimiliano Rosolino parla per la prima volta del flirt con Federica Pellegrini. Quello che non ha mai detto

Massimiliano Rosolino e Natalia Titova sono stati i primissimi ospiti della nuova puntata di “Verissimo” con Silvia Toffanin. Il primo appuntamento del 2022 si è aperto all’insegna dell’amore con una coppia che sta insieme da 15 anni.

I due si sono conosciuti sul palco di “Ballando con le Stelle” e da allora non si sono mai più separati. Un amore fortissimo e la nascita di due splendide bambine. Napoletano lui, russa lei, due background diversi che si sono uniti in un’unica vita.

Massimiliano Rosolino e Natalia Titova, un grande amore

Massimiliano Rosolino e Natalia Titova non hanno nascosto di essere delle persone non troppo romantiche. Non sono solite, infatti, dirsi “Ti amo” e allora Silvia Toffanin, dopo averli fatti ballare in studio, è riuscita anche a strappargli la fatidica frase.

Prima il nuotatore e poi la ballerina, accomunati dall’amore per lo sport, si sono lasciati andare e davanti a tutti hanno dichiarato il loro amore.

“Napoli vs Mosca” ha scherzato Rosolino e così è stato. Prima lui ha guardato la sua compagna e le ha detto ti amo, poi è toccato a lei che ha dichiarato il suo amore nella sua lingua madre, il russo.

Insomma un quadretto idilliaco che per un attimo, però, Silvia Toffanin ha interrotto per chiedere al nuotatore una curiosità sulla quale si interrogano tutti da anni. La verità sul rapporto con Federica Pellegrini.

Silvia Toffanin blocca Massimiliano Rosolino: “Con la Pellegrini..”

Silvia Toffanin ha voluto aprire una piccola parentesi “piccante” nella storia tra Massimiliano Rosolino e Natalia Titova. “Una cosa che riguarda il passato” ha spiegato la conduttrice che ha chiesto spiegazioni sulla polemica che c’è stata molti anni fa tra il nuotatore e Federica Pellegrini.

“Avevi fatto un’intervista al Corriere dicendo delle cose che non le erano piaciute, lei ha risposto raccontando di una storiellina tra di voi..”. Così la compagna di Pier Silvio Berlusconi ha introdotto l’argomento chiedendo spiegazioni a Rosolino.

Proprio lui ha precisato che vuole mettere a tacere ogni sorta di polemica perché “secondo me due campioni devono unire le proprie forze e non creare un duello a distanza che nasce in base a dei malintesi”.

Il campione azzurro ha ammesso che ora che La Divina ha smesso di gareggiare è ancora più “popolare e vincente” perché “ha seminato per tanti anni sport ed è questa la cosa che ci accomuna”. Poi sul flirt Rosolino ha girato intorno alla questione e allora la Toffanin lo ha incalzato: “Confermi?”.

Non avendo alternativa Rosolino ha ammesso: “Confermo quello che ha detto La Divina ma oltre la polemica voglio dire che abbiamo due personaggi forti e che secondo me facciamo bene il nostro sport in generale”.