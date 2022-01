“Ci hai stravolto la serata”, Soleil Stasi scopre tutto: la FOTO è da infarto

Sul profilo Instagram di Soleil Stasi è apparso un nuovo scatto da infarto: l’influencer e modella mostra il suo didietro in primissimo piano.

Soleil Stasi, con la sua bellezza, il suo fisico impressionante e i suoi modi di fare, ha conquistato il web raccogliendo numeri incredibili sui social network. Su Instagram, ad esempio, ha raggiunto la soglia del milione di followers. La classe 1994 appare con grande frequenza in televisione: dopo aver preso parte a ‘Uomini e Donne’, Soleil sta frequentando sempre di più i reality.

Un paio di anni fa è stata una dei concorrenti de ‘L’Isola Dei Famosi’: nel corso delle puntate ha stretto un legame molto forte con Jeremias Rodriguez. La loro relazione non è però proseguita. Quest’anno, la Stasi fa parte del cast del ‘Grande Fratello Vip’. Questa sera, sul suo profilo IG, è apparsa una foto devastante.

Soleil Stasi scopre tutto, che perizoma: devastante

“Ultimi momenti preziosi per salvare Soleil, vota seguendo il link in bio oppure manda un sms con scritto SOLEIL al 4770002! #teamsoleil mi raccomando diamoci dentro con il televoto!”: lo staff che cura il profilo della Stasi ha condiviso questo post fenomenale su Instagram.

In allegato al messaggio c’è uno scatto impressionante: la ragazza è girata di spalle e non ha i pantaloni. Il suo perizoma copre veramente poco: le sue natiche perfette sono in bella mostra e fanno impazzire gli ammiratori. Il corpo della 27enne è un’opera d’arte in movimento: bellezza mozzafiato e forme sinuose sono sicuramente qualità importanti della modella.

Secondo alcune indiscrezioni, Delia Duran entrerà nella casa più spiata d’Italia. La moglie di Alex Belli è pronta per il confronto: nel corso del reality c’è stato un bacio tra suo marito e la sexy influencer.