Sparisce da “L’Eredità”, il triste messaggio di Flavio Insinna

La dichiarazione di Flavio Insinna che getta un alone di mistero su “L’Eredità”. La scomparsa preoccupa i telespettatori: le parole del conduttore

Dal 2002 occupa la fascia televisiva preserale, conquistando una grandissima fetta di telespettatori, che con il passare del tempo è rimasta fedele al game show. “L’Eredità” non solo rappresenta uno dei programmi più visti, che a distanza di 20 anni riesce ancora a battere la concorrenza in termini di share, ma un vero e proprio punto di riferimento per gran parte del pubblico.

Un appuntamento quotidiano, che Flavio Insinna rende imperdibile grazie alla sua simpatia, con l’aiuto di eccezionali collaboratori. Tra questi qualcuno in particolare ha fatto sentire la sua assenza in trasmissione nell’ultimo periodo, preoccupando moltissimi fan. La spiacevole scomparsa assume sempre più le sembianze di un mistero, sul quale il conduttore decide di esprimersi attraverso una triste dichiarazione che amplifica l’angoscia.

L’assenza di Samira Lui, la dichiarazione di Flavio Insinna

Samira Lui è l’apprezzatissima “Professoressa” dell’edizione in corso de “L’Eredità“, dove ha conquistato il pubblico con il suo sorriso. Da madre italiana e padre senegalese, nasce a Udine, dove si diploma come geometra. Ben presto consapevole della sua straordinaria bellezza, partecipa al concorso “Miss Italia” nel 2017, dove si classifica terza.

In seguito la modella friulana viene selezionata per partecipare al cast del noto game show condotto da Flavio Insinna, approdando così in televisione. Molto seguita su Instagram, in occasione del Natale, aveva dedicato i suoi auguri ai fan, condividendo una riflessione personale.

“Piano piano sto calpestando il terreno che più amo, quello degli studi televisivi dove mi sento a casa, a mio agio, dove sto realizzando i miei sogni, i miei obiettivi“, questo il messaggio della “Professoressa” contenuto nel post, che rende ancora più misteriosa la sua scomparsa dal programma. In merito si è espresso il conduttore Flavio Insinna con una dichiarazione sentita e addolorata, dando forma anche al dispiacere dei numerosi fan: “Sei sempre nei nostri pensieri“.

Non è ancora stata ufficializzata la causa della sua assenza nell’amata trasmissione, anche se dalle parole del presentatore si evince l’impossibilità involontaria della modella di prenderne parte. Si sospetta un contagio da Covid come spiegazione, ma non ci sono evidenze a riguardo. L’unica certezza su Samira Lui è il suo ritorno, atteso con ansia dai telespettatori.