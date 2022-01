Un Posto al Sole, prepariamoci a degli addii ma anche a dei ritorni: nelle prossime settimane tutto potrebbe cambiare da un momento all’altro

Un Posto al Sole è una soap opera storica, che va in onda ogni sera da oramai 26 anni. Dopo quasi tre decenni, i protagonisti sono diventati una famiglia. Il set è come una casa e, ovviamente, ci sono tantissimi personaggi che vanno e vengono. Altri, molto spesso, non tornano più. Negli ultimi tempi il futuro di molti protagonisti è finito in bilico e i telespettatori cominciano a chiedersi cosa succederà. Dunque, andiamo a chiarire quello che succederà nelle prossime settimane dell’amata soap napoletana.

Un Posto al Sole: due addii sconvolgeranno le carte in tavola

Parliamo subito dei prossimi ritorni. Sappiamo per certo che Viola non tornerà prossimamente: dopo la sua breve comparsa per le feste di Natale, l’attrice non è stata ancora richiamata a Napoli come personaggio fisso, anche se le piacerebbe molto. Arianna invece pare che tornerà: non è stato ancora chiarito quando, ma prima o poi verrà richiamata per restare.

Per quanto riguarda invece gli addii, invece, per un periodo Angela Poggi sarà lontana dalla città a causa di motivi di lavoro e di conseguenza non la vedremo per un po’. Resta da capire se ci sarà effettivamente un ritorno o se tutta la famiglia si trasferirà da lei, ma per quanto riguarda questo punto i telespettatori sono molto fiduciosi.

Incerto rimane il futuro di Vittorio, che partirà per un lungo viaggio in Europa: non avendo più legami importanti a Napoli, a parte la famiglia, potrebbe non tornare più.

Dunque, per scoprire tutto su questi personaggi, non ci resta che attendere le prossime puntate e guardare con attenzione quello che succederà.