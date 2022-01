Nel corso della puntata del rotocalco televisivo ‘Verissimo’, la famosa attrice italiana Sara Ricci ha parlato della morte di Paolo Calissano.

La nota cinquantatreenne è sempre stata una grande amica dell’attore Paolo Calissano, venuto a mancare pochi giorni fa.

Durante la puntata del talk show di Silvia Toffanin, l’attrice ha ammesso pubblicamente di essere ancora provata per la sua scomparsa e di aver sofferto molto nel momento in cui le è stata riferita la tragica notizia.

I due si sono conosciuti durante le riprese della serie televisiva ‘Vivere‘: soap opera in cui interpretavano Bruno De Carolis e Adriana Gherardi.

Sara Ricci ha anche confessato di saperne molto riguardo le radici della depressione di cui soffriva il suo amico, poiché, nonostante davanti agli altri facesse finta di nulla, quando rimanevano da soli era solito sfogarsi e lamentarsi dei suoi problemi.

Sara Ricci vuole che sia fatta giustizia: “Sono dei maledetti!”

La conosciutissima attrice italiana ha espresso tutto il rancore che prova per la precoce morte del suo amico e collega.

Sara Ricci ha le idee ben chiare: non si è trattato di un suicidio spontaneo.

“Per soldi hanno fatto in modo di circondarlo di determinate sostanze. Paolo è finito in questa situazione perché era depresso. Credo che il suo malessere nascesse dai primi di anni di vita, a causa dei suoi genitori” Sono state queste le parole pronunciate dall’ospite di Silvia Toffanin, per spiegare al pubblico a casa come pensa siano andate davvero le cose.

Successivamente la cinquantatreenne ha svelato molti dettagli della vita di Paolo Calissano, dipingendolo come una persona dall’animo nobile e gentile e cercando di liberarlo dal pregiudizio che il pubblico italiano ha sul suo conto.

“Sono arrabbiata con le persone che si sono approfittate di lui, sono dei maledetti” Ha aggiunto la nota Sara Ricci: la sua è una ferita impossibile da guarire.