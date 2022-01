Albano Antonio Carrisi, conosciuto come Al Bano, ha tuonato contro i gossip che parlano della sua vita privata: ecco la sua furiosa reazione..

Il talentuoso attore italiano ha fatto a lungo parlare di sé, a causa delle sue passate storie d’amore: si tratta, in particolare, di quella avuta con Romina Power e con Loredana Lecciso.

Dal matrimonio con Romina sono nati quattro figli, che legano per sempre le loro vite: nonostante i due ex abbiano vissuto periodi di tensione, oggi sono tornati ad essere una serena famiglia allargata.

In merito a questa riconciliazione, molti italiani pensano e sperano si tratti di un ritorno di fiamma.

La risposta di Al Bano a queste voci di corridoio non si è fatta attendere: “Ne ho le scatole piene di questa storia”. E ancora: “La mia felicità è vedere questa armonia che si è creata nella nostra grande famiglia”.

Loredana Lecciso non le manda a dire: “Al Bano è una persona…”

“Mi fa piacere per i miei figli, grandi e piccoli. Ma vi assicuro che non c’è niente di più” Si è conclusa così l’intervista di Al Bano, rilasciata al magazine ‘Vero’.

Anche Loredana Lecciso ha espresso la sua idea in merito alla vicenda: “Al Bano è una persona credente e cattolica, sente molto il sentimento religioso, è nel suo Dna”.

La bella quarantanovenne ha continuato spiegando che quando decisero di iniziare un progetto familiare insieme, lo cominciarono basandolo sulla libertà e sull’amore.

“L’esperienza pregressa la riteneva terminata, altrimenti la sua nuova storia non avrebbe avuto inizio” Sono state queste le parole della Lecciso, per spiegare in modo semplice e chiaro il suo pensiero a riguardo.

La sua famiglia allargata non gli priva, però, di avere una nuova compagna… come la prenderebbero le sue ex?