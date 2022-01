La tabaccheria dove è stato venduto il biglietto della lotteria Italia da 2,5 milioni di euro è stata presa d’assalto dai clienti

Il biglietto vincente il secondo premio della lotteria Italia, quello da 2,5 milioni di euro, è stato venduto in una piccola tabaccheria di Formigine, nel modenese. La tabaccheria ‘Castello‘ di proprietà del signor Roberto, nelle ultime ore è stata presa d’assalto dai clienti che vogliono a tutti i costi acquistare un gratta e vinci nella fortunata rivendita.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>>> Cani nervosi, violenza e iperattività: cosa fare e come prevenire un attacco

Vinto a Modena il secondo premio della lotteria Italia

Il biglietto vincente è stato annunciato in diretta da Amadeus al termine della tradizionale estrazione dell’Epifania durante il programma di Rai1 “Soliti Ignoti – Il ritorno“. Da allora è caccia al nuovo paperone. Non si hanno certezze su chi potrebbe essere il vincitore.

Nelle ultime ore la tabaccheria del signor Roberto è stata letteralmente presa d’assalto dai clienti. Tutti vogliono la stessa cosa, un pò di fortuna anche per loro. C’è chi acquista un gratta e vinci pregando il proprietario di sceglierlo con le sue mani e chi tenta la fortuna con altri giochi. Un via vai continuo e inaspettato. Spuntano anche le prime indiscrezioni sulla possibile identità del neo milionario. Qualcuno avrebbe infatti rivelato di essere al corrente del nome del vincitore e del fatto che viva in campagna. Nei giorni precedenti era stato il signor Roberto stesso a fare alcune dichiarazioni. Innanzitutto si è detto molto contento di aver venduto lui stesso il biglietto vincente e ha ipotizzato anche lui che a vincere i 2,5 milioni di euro sia stato proprio qualcuno del posto, infatti la sua tabaccheria è frequentata normalmente dai soliti clienti abituali e da ben pochi turisti.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>>> “Hai un corpo pazzesco”. Mercedesz Henger, il completino fasciante è come una seconda pelle: che spettacolo – FOTO

Per il momento solo ipotesi sul vincitore ma ancora nessun nome effettivo. Il proprietario della rivendita ha espresso il suo pensiero a riguardo e ha detto che spera che il vincitore avesse bisogno di quei soldi. La tabaccheria riceverà una percentuale della vincita.