Calciomercato Napoli, svolta clamorosa sul fronte arrivi: dettagli e cifre astronomiche!

Bomba di calciomercato sul fronte partenopeo. Nelle ultime ore è arrivata la clamorosa chiusura per il forte centrocampista!

Il calciomercato ha aperto i battenti da poco più di una settimana e le squadre di serie A si apprestano a piazzare il colpo della svolta. Tra le compagini più attive in questo momento sul fronte acquisti c’è senz’altro il Napoli di Aurelio De Laurentiis.

L’addio di Lorenzo Insigne ha lasciato una cicatrice quasi insanabile nel reparto avanzato. L’offerta di 9,5 milioni di euro annui ha fatto vacillare l’entourage del fenomeno di Fuorigrotta. Dal 1 Luglio, il “24” partenopeo sarà libero di accasarsi al Toronto.

Il Napoli, d’altronde ha dovuto fare di necessità virtù nella trasferta di Torino, dove contro ogni pronostico è riuscita a strappare un prezioso pareggio.

Il termine è d’obbligo considerate, come se non bastasse le tantissime assenze legate al Covid-19 e alla variante “Coppa D’Africa” che ha portato temporaneamente via dalla città partenopea, due pilastri come Koulibaly e Anguissa

Calciomercato Napoli, oltre il danno la beffa: i dettagli del trasferimento

Non bastavano le tantissime assenze dovute a “malattia” per almeno 5 giocatori e in più Luciano Spalletti a rendere difficile il cammino stagionale del Napoli.

Le diverse assenze hanno fatto suonare il campanello d’allarme negli uffici di Cristiano Giuntoli, che ha tappato almeno in parte la falla creata dalle assenze forzate e il clamoroso addio di Kostas Manolas.

Sotto le falde del Vesuvio arriva così Axel Tuanzebe, roccioso difensore in prestito dal Manchester United fino al termine della stagione corrente.

Inoltre la perdita a centrocampo di Fabian Ruiz (Covid-19) ha costretto la società a ritornare in maniera piuttosto decisa sul mercato. Il Napoli aveva sondato il terreno con il Barcellona per assicurarsi le prestazioni di Philippe Coutinho.

L’ex centrocampista dell’Inter sembrava molto vicino a vestire la maglia azzurra e sopperire così al doloroso addio di Insigne a partire dalla prossima estate.

Quando tutto sembrava essere gestito secondo i piani, ecco arrivare la doccia gelata per i tifosi partenopei. Un club di Premier League ha anticipato le mosse di Giuntoli e si è assicurato le prestazioni del brasiliano, in anticipo.

Si tratta dell’Aston Villa che tanto bene sta facendo in questa stagione in Premier e come se non bastasse si è regalata la ciliegina sulla torta che potrebbe far svoltare una volta per tutte la stagione.

Il club inglese ha garantito almeno il 60% dello stipendio che Coutinho percepiva al Barcellona, ovvero 16 milioni di euro per i prossimi 6 mesi.

Napoli dunque letteralmente beffato in “Zona Cesarini” ma in ogni caso l’acquisto sembrava troppo oneroso per la disponibilità delle casse di Aurelio De Laurentiis.