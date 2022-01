Adriana Volpe, l’outfit scelto per l’ultima puntata del Grande Fratello Vip manda in tilt il web: ogni giorno che passa l’opinionista è sempre più bella

Adriana Volpe è una delle donne più amate del momento. Il suo esordio televisivo è cominciato oramai tantissimi anni fa, ma è stato il Grande Fratello Vip a riportarla sotto ai riflettori. Infatti, nel 2020, ha partecipato alla quarta edizione: per certi versi quella più difficile, perché è andata in onda proprio mentre in Italia scoppiava la pandemia. I concorrenti erano all’oscuro all’interno del programma e la stessa Adriana subì un lutto proprio in quei giorni, motivo per cui fu costretta ad abbandonare prima del previsto.

Adriana Volpe, l’outfit toglie il fiato: record di likes per l’opinionista del Grande Fratello Vip

