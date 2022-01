“Opera d’arte”, Dayane Mello indossa solo il perizoma. La FOTO con le parti più belle in vista

“Opera d’arte”: Dayane Mello e la foto in cui indossa solo il perizoma. La modella ha messo in mostra tutte le proprie curve!

Restare indifferenti di fronte al fascino di Dayane Mello è praticamente impossibile. La showgirl brasiliana, reduce dall’esperienza del reality “A Fazenda 132”, è recentemente tornata nel luogo in cui la sua notorietà è definitivamente esplosa. La Mello, infatti, è stata invitata da Alfonso Signorini a presenziare alla scorsa puntata del “Grande Fratello Vip”, il programma che l’ha resa celebre.

Dayane, giunta nella casa per fare una sorpresa all’amica Soleil, ha sfoggiato ancora una volta la propria sensualità disarmante. La sua ultima pubblicazione di Instagram, in parallelo, non è di certo da meno. La Mello, che nella compilation indossa esclusivamente il perizoma, ha mandato in escandescenza il pubblico del web.

Dayane Mello indossa solo il perizoma. La FOTO con le parti più belle in vista

L’ingresso di Dayane Mello al “Gf Vip” ha letteralmente scombussolato gli animi dei fan. La modella, che è tornata all’interno della casa a distanza di mesi dalla conclusione della sua esperienza, ha incantato tutti con le proprie curve pazzesche, di cui il pubblico aveva certamente memoria. Inoltre, solo nelle scorse ore, sui social è apparsa una compilation che ha ulteriormente messo in evidenza la sensualità della brasiliana.

Dayane, distesa nel letto e coperta solamente dalle lenzuola, non indossa nulla all’infuori del perizoma. In posa prona e con i capelli bruni sparpagliati sul cuscino, l’ex gieffina è una visuale a dir poco a luci rosse. Il profilo del suo corpo, parzialmente celato dalle lenzuola, non manca di stagliarsi prepotentemente di fronte all’obiettivo. Il fascino mozzafiato di Dayane, combinato con l’outfit estremo e con una posa che definire sensuale è davvero poco, ha conquistato tutti.

“Opera d’arte” – l’ha osannata un utente, seguito a ruota da moltissimi altri – “Sei meravigliosa“, “Più bella cosa di te non c’è“. I consensi della modella, come sempre, sono alle stelle.