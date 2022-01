Una delle donne più amate della nostra televisione si è sottoposta ad un delicato intervento chirurgico: le sue parole.

Quando i personaggi famosi vanno in ospedale, milioni di persone trattengono il fiato e iniziano a cercare continuamente notizie e aggiornamenti. Gli attori, i cantanti, showgirl e modelle posseggono tantissimi fans che seguono ogni aspetto della loro vita privata. Se si verifica un evento triste o un qualsiasi problema, le community si mobilitano.

Amanda Lear, volto storico della nostra televisione, è in ospedale e si è sottoposta ad un delicato intervento al cuore. L’attrice, cantante e conduttrice ha condiviso anche uno scatto in cui si trova distesa sul letto di un ospedale. Secondo le ultime indiscrezioni, l’operazione è riuscita perfettamente. La splendida 82enne ha adesso tutto il tempo per riprendersi e per cominciare la riabilitazione. La nativa di Saigon ha condiviso un post fenomenale sui social network in cui ha speso parole toccanti per i suoi ammiratori e per i suoi fans.

Amanda Lear dopo l’operazione: messaggio da brividi sui social network

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da amanda lear (@amanda.lear)

Amanda, poco fa, ha condiviso in rete uno scatto in cui è distesa sul letto di un ospedale. Nonostante la situazione, la classe 1939 sfodera il suo meraviglioso sorriso e illumina il mondo dei social network. “Sono felice di averlo fatto! Operazione al cuore. Il mio cuore è stato riparato e amerò voi fan ancora di più“, ha scritto in lingua inglese in didascalia.

La Lear non ha svelato i motivi per cui si è sottoposta all’intervento al cuore e non ha rilasciato altri dettagli. Nonostante ciò, i suoi innumerevoli fan stanno inondando il post di messaggi di auguri di pronta guarigione. “Amanda tu sei una leonessa, sei una forza della natura, ti vogliamo al più presto in televisione”, ha scritto un utente. “Ti auguro una pronta guarigione per tornare più in forma di prima”, si legge ancora.

Il post, in breve tempo, ha raccolto più di 21mila cuoricini e oltre 2mila commenti. L’intervento è stato effettuato in un ospedale in Svizzera.