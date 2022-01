“Il Paradiso delle Signore”, la notizia che tutti attendevano: fans entusiasti

Il Paradiso delle Signore continua a conquistare sempre più telespettatori: la bella notizia arrivata nelle ultime ore ha reso tutti i fans molto entusiasti

Il Paradiso delle Signore è una delle fiction più seguite di Rai Uno, nella fascia pomeridiana che va dalle 16 alle 17. Va in onda tutti i giorni oramai da diversi anni e ha riscosso un incredibile successo. Il Paradiso non è altro che un atelier, ambientato negli anni sessanta, dove lavorano tantissime donne ma anche molti uomini: tra un progetto e l’altro, assistiamo alle loro evoluzioni e alle crescita dei loro rapporti all’interno del magazzino ma anche fuori. Negli ultimi giorni, i telespettatori hanno ricevuto una bella notizia.

Il Paradiso delle Signore conquista tutti: numeri da record per la fiction

La puntata del 7 gennaio ha avuto un successo pazzesco sui social: infatti, la serie ha raggiunto 2.309.000 spettatori, che sono pari al 18,6% di share.

Si tratta di un risultato vincente non solo di questa stagione, ma anche di tutte le precedenti che sono andate in onda nel corso degli anni.

Per chi non lo sapesse, la serie per un po’ di tempo è stata davvero a rischio. In modo particolare, dopo la messa in onda della seconda stagione. Gli ascolti bassi avevano fatto temere ai telespettatori che la serie potesse essere cancellata.

Per non parlare del covid che sicuramente non ha aiutato e che ha portato l’interruzione, considerato che non avevano più puntate da mandare in onda su Rai Uno.

Dopo l’incredibile successo della serie e i numeri da record, i telespettatori adesso possono dormire sonni tranquilli: la fiction continuerà ad essere mandata in onda e certamente non verrà cancellata molto presto.