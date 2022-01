Inter-Lazio le pagelle e il tabellino della partita tra i nerazzurri di Inzaghi e i biancocelesti di Maurizio Sarri.

L’Inter, dopo aver saltato il turno dell’Epifania (uno degli innumerevoli match saltati a causa delle problematiche legate al Covid, con il numero di positivi alle stelle anche per i club di serie A), scende in campo per disputare la sua prima partita di questo 2022. Allo stadio San Siro arriva una Lazio che sta deludendo le aspettative.

I biancocelesti, nella sfida di giovedì, hanno pareggiato per 3 a 3 contro l’Empoli e la zona Champions si allontana sempre di più. Nella prima frazione, i nerazzurri passano in vantaggio con Alessandro Bastoni. Passano pochi minuti, e Ciro Immobile ristabilisce la parità: il bomber di Torre Annunziata continua a segnare stagione dopo stagione. Nel secondo tempo, la formazione di Simone Inzaghi passa in vantaggio grazie a Milan Skriniar: il difensore, di testa, è una sentenza. Nel finale, gli ospiti provano ad agguantare il pareggio ma non riescono ad impensierire particolarmente Handanovic. Con questo prezioso 2 a 1, i nerazzurri riacciuffano il primo posto: nel pomeriggio il Milan aveva sorpassato i ‘cugini’ vincendo a Venezia (l’Inter ha comunque un turno in meno).

Inter-Lazio pagelle e tabellino

INTER (3-5-2): Handanovic 6; Skriniar 7, De Vrij 6, Bastoni 6.5; Dumfries 5.5, Barella (Vidal s.v) 6.5, Brozovic 6.5, Gagliardini 6, Perisic 6.5 (Dimarco s.v); Sanchez 5.5, Lautaro 5.5. All: Inzaghi

LAZIO (4-3-3): Strakosha 5; Hysaj 6, Luiz Felipe 5, Radu 5.5, Marusic 5.5; Milinkovic-Savic 5.5, Cataldi 6, Basic 6 (Alberto 6); Felipe Anderson 5.5 (Zaccagni 5), Immobile 6.5, Pedro 6. All: Sarri

Reti: 30′ Alessandro Bastoni, 35′ Ciro Immobile, 67′ Skriniar

Ammoniti: Luiz Felipe, Basic, Radu, Zaccagli, Vidal

L’Inter, domenica prossima, sfiderà l’Atalanta: in settimana, però, ci sarà la finale di Supercoppa Italia contro la Juventus. La Lazio, invece, giocherà sabato contro la Salernitana.