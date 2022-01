Mara Venier, l’imprevisto a “Domenica In” fa perdere le staffe alla conduttrice. L’inaspettato sfogo stupisce i telespettatori: confusione in Rai

Protagonista del palinsesto Rai, regina dello share, Mara Venier offre un imperdibile appuntamento con la sua allegra compagnia ogni settimana. I personaggi più influenti del mondo dello spettacolo sono ospiti del suo salotto, raccontandosi attraverso interviste personali, rese ancora più esclusive dall’intimità creata proprio dalla padrona di casa.

Tale familiarità è data proprio dalla caratteristica spontaneità della conduttrice, che vanta una lunga carriera televisiva e cinematografica. Un debutto che risale al 1973, anno che segna solo l’inizio del suo successo, e che dopo numerose partecipazioni come attrice a pellicole di successo, trova spazio sul piccolo schermo come presentatrice.

È negli anni ’90 che conquista l’appellativo di “Signora della domenica” proprio alla guida di “Domenica In“. La veracità distintiva di Mara Venier è soggetta ad esilaranti episodi evidenziati dalla diretta, proprio come quello avvenuto nell’ultima puntata del programma, che ha destabilizzato i telespettatori.

Mara Venier, lo sfogo a “Domenica In”

Nella puntata di ieri domenica 8 gennaio si è verificato un particolare episodio a “Domenica In“, che ha raccolto l’attenzione del pubblico. Protagonista la padrona di casa, Mara Venier, che è stata coinvolta in un imprevisto televisivo, che ne ha provocato il perentorio sfogo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE—> Giovanna Civitillo, confessione piccante su Amadeus: “La prima volta mi ha….”. Da censura…

La confusione si è verificata proprio nel corso della trasmissione, durante i canonici saluti agli ospiti. Distratta probabilmente da una comunicazione degli autori, Mara Venier si è trovata impreparata alla gestione dell’equivoco, che ha affrontato con la sua solita simpatia.

“Saluto i miei amici. Devo salutarli? Saluto o non saluto?“, la frase con la quale la presentatrice spezza la confusione creatasi in studio trasforma la “svista” in un’esilarante gag.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> “La moglie sa tutto”, il VIDEO che gela Luca Argentero. Terremoto a “Domenica In”

Dimostrando l’esperienza data da svariati anni di diretta televisiva, conclude sapientemente l’avvenimento con la perfetta frase per l’occasione: “Saluto tutti e mando la pubblicità“, aggiungendo successivamente: “Siete un po’ incomprensibili“.

Quello che doveva apparire come un errore televisivo diventa un’occasione per divertire il pubblico, che si trova ancora una volta ad apprezzare la spontaneità di Mara Venier.