“Mi farei na vita in quarantena con te”. Miriam Leone, l’annuncio con tanto di balletto che tutti stavano aspettando: “É finita”

Miriam Leone. L’ex Miss Italia, ora superba attrice, utilizza i suoi canali Social per annunciare ai fan una notizia che sicuramente li renderà entusiasti

Il 2021 è stato sicuramente un anno indimenticabile per Miriam Leone, sia sul fronte lavorativo che nella vita privata. L’attrice siciliana, infatti, è convolata a nozze nella sua terra natia con il musicista e manager originario di Caltagirone Paolo Carullo.

Inoltre, il 2021 ha visto l’uscita di due film che la vedono protagonista; il primo è “Marilyn ha gli occhi neri”, affiancata dal celebre Stefano Accorsi per la regia di Simone Godano. A dicembre abbiamo finalmente potuto ammirare l’attesissimo “Diabolik”, con Luca Marinelli e Valerio Mastandrea, diretto dai Manetti Bros. La pellicola ha subito diversi rallentamenti a causa dello scoppio della vendemmia da Covid-19.

Miriam Leone: la felicità ritrovata. Lei stessa svela il motivo

Purtroppo, per Miriam Leone l’ultimo periodo non è stato tra i più lieti poiché le prime battute dell’anno nuovo sono state sotto il segno della quarantena.

Sia lei che il marito sono risultati positivi al Coronavirus. Per questo motivo hanno trascorso le festività natalizie in isolamento e in solitudine.

Miriam Leone ha occupato il tempo condividendo con i suoi fan questi momenti delicati attraverso i suoi canali social. Il suo profilo Instagram conta al momento, infatti, ben oltre 1,5 milioni di seguaci, curiosi di conoscere gli sviluppi.

Attraverso lo stesso mezzo, dà finalmente la comunicazione più attesa. Con tanto di balletto celebrativo dice: “Stiamo bene, in salute. È tutto passato”. Pericolo passato per l’attrice e il marito che sono liberi di uscire.

“Mi farei na vita in quarantena con te” – le scrive simpaticamente un fan ammaliato dalla sua sfolgorante bellezza.

Si ritorna alla routine e al lavoro. L’infaticabile Miriam Leone sarà infatti nel cast di almeno due produzioni nel corso del 2022: “Corro da te”, regia di Riccardo Milani e “WAR – La guerra desiderata”, regia di Gianni Zanasi.