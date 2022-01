Nervi tesi a “Verissimo”, Silvia Toffanin apostrofa la cantante: “Non sei l’unica, è successo a tutti”

“Verissimo”, Silvia Toffanin ha apostrofato Mietta senza possibilità di replica: “Non sei l’unica, è successo a tutti”. Sale la tensione durante l’intervista

Per l’appuntamento domenicale di “Verissimo”, Silvia Toffanin ha pensato ad un’ospite che il suo pubblico avrebbe indiscutibilmente gradito. Stiamo parlando di Mietta, celebre cantante ed ex concorrente di “Ballando con le Stelle”, che ha recentemente attirato le attenzioni dei riflettori per via della sua contrarietà al vaccino. Nello specifico, la concorrente aveva dovuto interrompere il percorso nella gara di ballo dopo essere risultata positiva al Covid.

Mietta, che ha scelto di non vaccinarsi, ha spiegato alla Toffanin le ragioni della sua decisione. Ragioni che la conduttrice, senza mezzi termini, ha palesato di non condividere. La stoccata all’ospite è arrivata nel giro di pochi minuti ed ha sollevato l’applauso del pubblico.

“Verissimo”, Silvia Toffanin apostrofa la cantante: “Non sei l’unica, è successo a tutti”

Mietta, durante l’intervista nello studio di “Verissimo”, ha illustrato a Silvia Toffanin e al pubblico di Canale Cinque le ragioni del suo scetticismo nei confronti del vaccino. La cantante, che da bambina ha avuto uno shock anafilattico, ha ammesso di essere piuttosto restia persino all’utilizzo dei farmaci. “Ho mille allergie e ho sempre fatto molta fatica a prendere le medicine“: questa la confessione di Mietta.

La cantante, che ha contratto il Covid di recente, gode di un’immunità che si protrarrà per i prossimi sei mesi. Ciò nonostante, l’artista ha sottolineato di volersi sottoporre al vaccino, pur con tutte le perplessità che tutt’oggi la affliggono: “Non ho detto che non l’avrei fatto. Lo farò, anche se avrò sempre paura“.

A quel punto, Silvia Toffanin non ha resistito ed è letteralmente esplosa di fronte all’ospite. “Non sei l’unica, tutti abbiamo avuto paura“- ha sottolineato la conduttrice, per poi scoccare un’ulteriore frecciatina all’artista – “Però bisogna farlo. Devi superare le paure per te, ma anche per tutti noi“. Un rimprovero di fronte al quale Mietta non ha potuto far altro che annuire.

Il pubblico, udite le parole della padrona di casa, le ha immediatamente tributato un fortissimo applauso. Tutti, stando a quello che è emerso, erano dalla parte di Silvia Toffanin.