La bellissima attrice italiana Paola Barale è stata invitata come ospite nella trasmissione di Silvia Toffanin: una puntata da non perdere!

La favolosa showgirl italiana ha condiviso un post che comprende tre foto, scattate negli studi televisivi della trasmissione ‘Verissimo‘: che splendore!

“Grazie Silvia di questa chiacchiera dì inizio anno, grazie a voi tutti per la bella energia!” Sono state queste le parole usate dalla Barale per descrivere le immagini, nonché per ringraziare la presentatrice e il pubblico.

In puntata Paola indossava un vestitino nero a forma di giacca ed un paio di stivali bianchi: l’outfit mette in risalto le sue strepitose gambe da ventenne.

Il make-up che sfoggia verte su tonalità neutre, con un trucco occhi intenso e delle labbra lucide: le dona tantissimo!

Paola Barale si racconta a Verissimo: “In attesa di quello giusto mi diverto con quelli sbagliati” – FOTO

