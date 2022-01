“Meriti questo ed altro…”, Paola Di Benedetto la minigonna cucita al limite è da censura: c’è da impazzire – FOTO

Paola Di Benedetto rende accattivante l’atmosfera in giro per la città: la modella si lascia andare alla sua incredibile sensualità.

Tra i volti dello spettacolo più energici e sentimentali del vasto panorama dello spettacolo è d’obbligo inserire anche Paola Di Benedetto.

Autrice di performances radiofoniche ad alto volume e temperatura, la supermodella non si ferma solo ai cosiddetti “mezzi busti” dietro le quinte. La capacità di ascolto e l’abilità di entrare in confidenza con fan e telespettatori la rende un personaggio unico e inimitabile.

Al di là degli impegni lavorativi riportati in agenda, Paola difficilmente si tira indietro di fronte ai piaceri della vita. Nei momenti di svago ama spesso frequentare i luoghi più trendy di una città fatta a posta per lei, ovvero Milano.

E’ lì che la Di Benedetto ha avuto modo di innalzare il livello di notorietà sul web e non solo. Oggi in occasione di una festa speciale non ha tradito le attese degli appassionati

Paola Di Benedetto conquista il web con la sua naturale bellezza: come nelle favole

