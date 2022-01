‘C’è posta per te’, Stefano De Martino fa un gesto eclatante e confessa: “Ho un amore esasperante”

Il ballerino e conduttore è stato ospite di Maria De Filippi nella prima puntata della nuova edizione del suo programma. Ecco cosa è successo…

Maria De Filippi è tornata con il suo programma di punta ossia ”C’è posta per te” che ha sempre conquistato una gran fetta di pubblico con dati auditel altissimi.

Ospite di questa prima puntata è stato Stefano De Martino che ha voluto fare un regalo a un ragazzo che ha perso suo padre.

La madre del giovane ha scritto a Maria De Filippi perché l’8 dicembre del 2020 ha dovuto dire addio a suo marito a causa del Covid e da quel giorno lei e suo figlio non riescono a darsi pace. L’uomo è stato ricoverato per una febbre poiché essendo soggetto diabetico era stato consigliato di tenerlo sotto osservazione. Con il passare dei giorni la situazione si è aggravata e dopo due settimane si è spento senza che la moglie e il figlio avessero avuto abbastanza notizie sulle sue condizioni.

Salvatore non è mai riuscito a farsi una ragione della morte del padre al quale era molto legato e in questa occasione sua madre ha voluto fargli incontrare Stefano De Martino di cui ha molta stima.

La confessione di Stefano De Martino

Stefano De Martino ha voluto dare tutto il suo sostegno al ragazzo, dimostrandogli la sua vicinanza. Ha esordito dicendo: “In queste situazioni è difficile trovare le parole giuste e quindi voglio farti un regalo…”.

L’ex marito di Belen Rodriguez ha voluto fare un bel gesto nei confronti di Salvatore: “Era un periodo in cui stavo vivendo un momento molto difficile, vedevo tutto nero e allora ho preso una penna che mi aveva regalato una persona a me molto cara che non c’era più e ho cominciato a mettere nero su bianco tutti i pensieri che mi affliggevano. Ad un certo punto l’inchiostro della penna è finito ma io ho iniziato a sentirmi meglio”.

Il ballerino ha voluto precisare che lui crede molto nei segnali che in qualche modo la vita gli dà e forse quella penna aveva esaurito il suo compito. Stefano ha ricaricato l’inchiostro e l’ha regalata al giovane sperando che possa sortire lo stesso effetto anche con lui.

De Martino ha fatto ulteriori regali a Salvatore tra cui un viaggio a Parigi da fare con sua madre e poi ha commentato: “Non devi temere che tuo padre non sapesse quanto lo amassi, l’amore che un genitore prova per suo figlio è qualcosa di esasperante: è un pezzo di te che gira per il mondo. Io l’ho capito solo quando sono diventato padre”.

Il ragazzo ha gradito molto la sorpresa ricevuta, ha abbracciato il conduttore di ”Made in Sud” e l’ha ringraziato per il gesto toccante che ha fatto nei suoi confronti.