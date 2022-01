Un Posto al Sole, la soap opera napoletana finisce nei guai. Il web fa delle gravi accuse e vengono a galla degli incredibili retroscena

Un Posto al Sole è sicuramente una delle soap opere napoletane più amate della televisione italiana. Nelle ultime settimane, però è finita nel mirino a causa di alcune cose che sono accadute nel corso delle puntate. Di cosa stiamo parlando? Di Rossella Graziani. Da moltissimi anni è una dele protagoniste di Palazzo Palladini e, in questi giorni, è finita al centro dell’attenzione grazie alla sua relazione con il dottor Riccardo che ha conosciuto poco prima di cominciare la specializzazione in medicina. Da dove nasce la polemica?

Un Posto al Sole: grave accusa da parte del web

La storia d’amore di Rossella e Riccardo è nata il giorno prima dell’inizio della specializzazione: i due si sono conosciuti in un bar e si sono scambiati un bacio, senza sapere che il giorno dopo si sarebbero ritrovati a lavoro. Dopo essersi stuzzicati per diverse settimane, i due hanno deciso di lasciarsi andare alla loro attrazione fatale. Proprio quando le cose tra di loro stavano andando a gonfie vele, è arrivata una donna: l’ex moglie di Riccardo di cui Rossella non sapeva l’esistenza.

Questa storia ricorda molto una serie tv americana tanto famosa: Grey’s Anatomy. La trama è pressoché uguale e, il ritorno della moglie di Riccardo, è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. I due si sono lasciati dopo il tradimento di lei, proprio com’è accaduto nella serie tv al dottor Derek Sheperd.

Se all’inizio il web riteneva divertenti alcune similitudini, adesso è chiaro come il sole che gli autori si stiano ispirando alla serie tv americana. Le polemiche non sono tardate ad arrivare.