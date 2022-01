Luca Argentero, ospite di “Domenica In”, ha ricevuto un videoclip che lo ha lasciato senza parole: neanche Mara Venier è rimasta indifferente all’accaduto…

A partire da giovedì 13 gennaio andrà in onda la seconda stagione di “Doc – Nelle tue mani”, la fiction con protagonista Luca Argentero. Dopo oltre quattro mesi di riprese, il dottor Andrea Fanti tornerà ad intrattenere il pubblico di Rai 1 non solo con le proprie vicissitudini sentimentali, ma anche con episodi che non mancheranno di affrontare una tematica estremamente attuale: quella del Covid.

L’attore protagonista, ospite della puntata odierna di “Domenica In”, ha ripercorso assieme a Mara Venier la propria carriera ventennale, a cominciare dagli esordi. L’intervista, nel pieno del suo svolgimento, è stata interrotta dall’arrivo di un videomessaggio che ha lasciato Argentero di sasso. Neanche Mara Venier è rimasta indifferente alle parole udite.

“La moglie sa tutto”, il VIDEO che gela Luca Argentero. Terremoto a “Domenica In”

Luca Argentero, ospite di “Domenica In”, ha raccontato a Mara Venier gli esordi della propria carriera di attore. Una carriera che, come svelato dal 43enne torinese, è iniziata per puro caso grazie al provino per la fiction “Carabinieri” (2005). Argentero, che solo l’anno precedente si era laureato in Economia, ha ammesso alla conduttrice di essere rimasto folgorato dal mestiere della recitazione: “Ho capito che mi avrebbe potuto rendere molto felice“.

Il successo dell’attore è definitivamente esploso grazie alla pellicola “Saturno contro” di Ferzan Özpetek. Al regista, in particolare, Luca sembra legato da un rapporto di stima e di grande riconoscimento: “Speravo di essere all’altezza di quell’occasione, la sua mano è stata miracolosa“. Solo a quel punto, Mara Venier ha messo Argentero al corrente di una notizia a dir poco clamorosa.

La conduttrice ha mostrato al suo ospite un videomessaggio registrato proprio dal regista turco, in cui tutti i dettagli del loro rapporto sono venuti a galla. “Luca è una delle persone più belle che io abbia mai incontrato” – ha confessato Özpetek nella clip, aggiungendo – “Io lo amo e sua moglie lo sa bene“.

Una sorpresa graditissima per Luca, che ha ammesso di dovere molto allo stimato regista. Anche la presentatrice, di fronte al siparietto, non ha potuto far a meno di elogiare il regista: “È davvero una persona straordinaria“.