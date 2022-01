Alena Seredova ha condiviso un post sui social in cui ha fatto una rivelazione bomba: la showgirl lo ha davvero fatto.

Alena Seredova è una showgirl e modella apprezzatissima dagli italiani: la sua carriera prese il volo nel 1998, quando si classificò al quarto posto nelle finali di ‘Miss Mondo’. Giorgio Panariello la lanciò in televisione, volendola nella trasmissione ‘Torno Sabato’. La nativa di Praga, successivamente, raggiunse la popolarità realizzando diversi calendari sexy che hanno fatto sognare una generazione intera.

Alena ha conquistato anche i quotidiani del Gossip per la sua storia d’amore con Gianluigi Buffon. La coppia ha avuto due figli ma nonostante il matrimonio nel 2011, i coniugi hanno scelto di lasciarsi. Dal 2015 la classe 1978 è sentimentalmente legata ad Alessandro Nasi: con l’imprenditore la showgirl ha avuto anche una figlia. La Seredova ha un profilo Instagram che vanta 581mila followers: proprio sul noto servizio di rete sociale, la 43enne ha fatto una rivelazione incredibile.

Alena Seredova, rivelazione bomba: lo ha davvero fatto

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alena Šeredová (@alenaseredova)

Alena, poco fa, ha condiviso sul suo profilo di Instagram una fotografia bellissima. La modella piazza in primo piano il suo splendore e sfodera un sorriso raggiante. L’outfit è in realtà sorprendente: la 43enne indossa un bel pigiamino. Tra le sue mani ci sono diverse bottiglie di detersivi.

Ed ecco che in didascalia arriva la rivelazione bomba. “Toglietemi una curiosità: ma io sono l’unica che pulisce casa in pigiama? A me succede spessissimo, giuro. È la prima cosa che faccio la mattina dopo aver portato i bambini a scuola. Comunque ho capito una cosa. Non è importante quello che indossi, ma cosa usi”, ha scritto la nativa di Praga. La Seredova, inoltre, ha probabilmente sponsorizzato i prodotti dal momento che ha riportato i loro nomi e ha taggato una pagina Instagram.

Tantissimi seguaci stanno commentando con rapidità. In realtà, stando a quanto si legge sotto al post, tantissime donne fanno come ha fatto anche lei, ovvero optano per qualcosa di comodo addosso quando fanno i servizi.