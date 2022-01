Alessandra Mastronardi, il terribile retroscena sulla sue nozze: lei e Ross McCall stavano per coronare il loro sogno d’amore, ma qualcosa ha fermato tutto

Alessandra Mastronardi è una delle attrici più amate del mondo della televisione italiana. Il suo esordio è avvenuto moltissimi anni fa quando calò nei panni di Eva Cudicini nell’importante fiction italiana I Cesaroni, ma da allora la sua carriera è riuscita a spiccare il volo anche in tante altre fiction e anche film di successo. Per quanto riguarda la sua vita privata, ha sempre cercato di tenere tutto riservato. Negli ultimi mesi, però, è stata resa nota la sua relazione con Ross McCall ed è stato anche annunciato il loro matrimonio.

Alessandra Mastronardi, salta il matrimonio con Ross: l’indiscrezione

La proposta di matrimonio era arrivata nel 2021, quando Alessandra ha compiuto 35 anni. Come regalo per il suo compleanno, aveva ricevuto proprio una promessa di una vita insieme: l’attore scozzese era innamoratissimo di lei e non vedeva l’ora di coronare questo sogno d’amore insieme a lei. I due erano molto complici e innamorati, non vedevano l’ora di arrivare all’altare, ma qualcosa è senza ombra di dubbio andato storto. Infatti le nozze sono state annullate.

Nonostante questo, i due sono rimasti in buoni rapporti. La loro convivenza, che si alternava tra Londra e Roma, aveva cominciato a dare dei problemi. Non è chiaro il motivo della loro rottura, ma delle indiscrezioni suggeriscono che la Mastronardi al momento abbia una simpatia per un uomo misterioso.

Potrebbe essere questo il motivo della loro rottura? Di ciò non possiamo averne la certezza, dunque tutto quello che possiamo fare è attendere e scoprire cosa accadrà.