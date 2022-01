Alessia Macari, l’inferno della Ciociara di “Avanti un altro!”: “Dopo tre denunce sta ancora qua”

Alessia Macari. La showgirl divenuta nota grazie al game show di Canale 5 “Avanti un altro!” è vittima di uno stalker che sta rendendo la sua vita un incubo

Alessia Macari è una giovane showgirl e nata a Dublino (Irlanda) nel 1993 da genitori italiani. Ritornata al paese d’origine ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo partecipando ad alcuni concorsi di bellezza nei dintorni di Frosinone.

È in questo contesto che è stata notata da un talent scout e le è stato offerto un ruolo nell’iconico Minimondo del game show di Canale 5 presentato da Paolo Bonolis “Avanti un altro!”. Dà il volto alla Ciociara; mette alla prova i concorrenti pronunciando frasi in dialetto stretto e rendendo ancor più arduo il loro percorso verso la vittoria. E’ altresì nota per essere stata la prima vincitrice in assoluto del “Grande Fratello Vip”.

Alessia Macari: uno stalker sta rendendo impossibile la sua vita

Alessia Macari è anche un influencer di successo, sfiorando un milione di follower su Instagram. Anche dal punto di vista privato, la sua vita sembra procedere a gonfie vele.

Si è sposata a Foggia il 20 maggio 2019 con il centrocampista Oliver Kragl. Sono una bellissima coppia, in attesa della loro prima bambina che dovrebbe nascere entro pochi giorni.

Tuttavia, questo magico momento, unico nell’esistenza di Alessia Macari, è sporcato da un evento che si sta rivelando davvero un incubo.

Con la notorietà, purtroppo, a volte arrivano anche problemi seri. La showgirl, infatti, è vittima di uno stalker che la sta perseguitando già da tempo. A rivelarlo è la stessa ragazza tramite Instagram Stories. Ha svelato il contenuto dell’ultimo messaggio inviatole dal criminale: “Ti cavo gli occhi dalle orbite”. L’uomo ha anche detto di volerla colpire con un martello e lasciarla paralizzata.

Alessia Macari è sconvolta e ha detto: “Pensavo fosse sparito. Dopo tre denunce sta ancora sui social. Mi hai terrorizzato da marzo, lasciami in pace!.

Per l’ennesima volta si è affidata alle forze e si chiede: “Dopo averlo bloccato ancora continua, dov’è la famiglia di quest’uomo?”. Grande apprensione nei suoi confronti; purtroppo è un copione già visto che vede protagoniste diverse donne. Assolutamente inaccettabile.