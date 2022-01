Amadeus non si trattiene sulla nota collega: “Bella e…”. Il siparietto ha lasciato il pubblico dei “Soliti Ignoti” di sasso!

Il palinsesto televisivo 2021/2022 è la testimonianza del consenso clamoroso riscosso dal conduttore Amadeus. Oltre ad essere il padrone di casa dei “Soliti Ignoti“, il marito di Giovanna Civitillo condurrà per il terzo anno consecutivo il “Festival di Sanremo”. Una scelta, quella dei vertici Rai, di cui il pubblico non poteva che rallegrarsi.

Le energie del conduttore, tuttavia, non mancano di concentrarsi sul game show dell’access prime time, che ogni sera raccoglie di fronte alla tv un numero esorbitante di telespettatori. Quest’anno, anche grazie ad un rinnovamento del format – che prevede la partecipazione di personaggi vip -, Amadeus ha letteralmente pane per i suoi denti. La concorrente di questa sera, una famosissima attrice del panorama italiano, non ha mancato di catturare tutte le attenzioni del conduttore…

Amadeus non si trattiene sulla collega: “Bella e…”. Le parole che lasciano di sasso

La concorrente dei “Soliti Ignoti” di questa sera era l’amatissima Vittoria Puccini. L’attrice, che ha partecipato con entusiasmo al gioco televisivo, è persino riuscita ad aggiudicarsi la modesta vincita di 42.400 euro, dopo aver indovinato il “parente misterioso”. La somma, come per tutte le altre puntate, verrà interamente devoluta in beneficenza. Amadeus, nell’accogliere la famosa ospite, non è proprio riuscito a trattenere i complimenti.

“Questa sera abbiamo con noi un’attrice bella e brava… Vittoria!“, ha annunciato il presentatore, palesando tutta la propria ammirazione nei confronti della collega. La Puccini, a partire da quest’oggi, lunedì 10 gennaio, sarà la protagonista di una nuova fiction in onda su Rai 1, dal titolo “Non mi lasciare”. Al fine di promuovere il suo recente lavoro, la concorrente ne ha fornito alcune anticipazioni.

“È una storia avvincente, il mio personaggio sarà costretto a tornare a Venezia, la città da cui era scappata, e lì ritroverà molti legami“, ha spiegato l’attrice, che è parsa particolarmente soddisfatta dei risultati raggiunti. Una fiction in cui il motivo poliziesco si mescolerà alle vicissitudini sentimentali dei protagonisti, per dar vita ad un connubio a dir poco intrigante.

Amadeus, più che certo del successo della collega, non ha mancato di farle i propri auguri per questa nuova sfida professionale. Indubbiamente, la bravura di Vittoria non potrà che essere riconfermata.