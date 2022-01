“Amici 21”, spunta il nome dell’ipotetico vincitore: “Il preferito di Maria”

Amici 21, il serale si fa sempre più vicino: tra qualche settimana i ragazzi passeranno alla fase finale del programma che porterà a scoprire il vincitore

La ventunesima edizione di Amici di Maria De Filippi sta riscuotendo un grandissimo successo, in modo particolare sui social. Dopo i numeri incredibili che sono stati fatti lo scorso anno, pensavano fosse impossibile avere una edizione all’altezza di quella che ha visto come vincitrice Giulia Stabile. Invece, giorno dopo giorno, i ragazzi di quest’anno sono riusciti a fare breccia nei cuori dei telespettatori ma anche della stessa conduttrice, che ha cominciato ad inquadrare i concorrenti e ad avere un proprio preferito.

Amici 21, Maria De Filippi ha un favorito: si tratta di Carola Puddu

La preferita di Maria, infatti, pare che sia proprio Carola Puddu. La ballerina sarda che lavora con Alessandra Celentano. La ragazza, entrata nella scuola all’inizio del programma, sta lavorando duramente per riuscire ad andare avanti e a conquistare sempre più consensi. Ad oggi i professori non si azzardano a criticarla perché la ritengono bravissima, assolutamente perfetta, e questo fa pensare a lei come ad una ipotetica vincitrice.

Lo stesso scenario si è presentato lo scorso anno con Giulia Stabile. La ragazza non pensava di certo di riuscire a vincere il programma, invece è riuscita ad arrivare fino alla fine e a conquistare sia la coppia che il montepremi. I percorsi di Giulia e Carola si stanno rivelando molto simili, e questo fa pensare ai telespettatori che le due potrebbero avere anche lo stesso finale.

Carola, inoltre, è molto amata dai telespettatori: oltre ad essere una ballerina di grande talento, è anche molto simpatica e molto buona, qualità parecchio sottovalutata.