Andrea Delogu Spiderwoman sta arrivando, aderenze da sogno: “l’arma letale” che mette k.o – FOTO

Andrea Delogu propone un risveglio a cinque stelle e si candida a first lady del più grande personaggio della Marvel: ecco a voi “Spiderwoman”.

Conduttrice e speaker radiofonica di origini riminesi, Andrea Delogu ha fatto colpo su numerosi cuori tra i fan, estasiati dalla sua enorme performance.

L’artista dai capelli rossi era appena uscita allo scoperto dopo un lungo viaggio vacanziero dall’altra parte del mondo. Di ritorno da New York e dai ricchi monumenti che la rendono unica e mozzafiato, Andrea ha provato a riconquistare il tifo tricolore mettendosi nuovamente in discussione.

La “Rossa” lo ha fatto attraverso i social network, davanti allo specchio di casa. Il tutto esibendosi con un cambio look dal fiato corto e la sua voce di sottofondo imitata dal frontman, Luca Bizzarri.

Noi tutti conosciamo la sua inclinazione ai cartoni animati e in particolar modo per i Griffin. Ebbene, nell’ultimo “episodio” via Instagram, giusto per rimanere in tema, eccola nella nuova veste di Spiderwoman, pronta a candidarsi per il trono di First Lady dell’eroe della Marvel

Andrea Delogu straripante travestita da “eroina” della Marvel: i dettagli bollenti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Andrea Delogu (@andrealarossa)

Noi tutti conosciamo l’inclinazione ai cartoni animati di Andrea Delogu ma pochi finora sapevano che subito dopo Peter Griffin, la sua lunga lista di preferenze animate vedeva in Spiderman, il “salvatore della patria” tra vette e grattacieli.

Magari da bambina avrà implorato più volte il suo aiuto, senza ottenere nulla. Ora che gli anni sono trascorsi, la Delogu si candida addirittura per un posto da eroina al suo fianco.

“L’arma letale sono quelle pantofole…” commenta in maniera buffa uno dei suoi fan, ma l’occhio vispo nn può passare inosservato sulle straripanti aderenze che fanno di lei una diva che non ha nulla da invidiare alle maggiori femminilità presenti sul web.

Il Cinema e il teatro possono aspettare, ora il pubblico delle grandi occasioni si può concentrare sulle movenze da Spiderwoman di Andrea Delogu.

Movimenti dunque super accattivanti che imitano quasi alle perfezione i gesti mitologici dell’Uomo Ragno. Secondo voi, avrà meritato la palma di “First Lady” del personaggio più emblematico del mondo “Marvel“? Esprimete il vostro parere tra i commenti di un post super accattivante