Barbara D’Urso sfoggia un altro outfit strepitoso. La montagna è il suo posto del cuore, ma quando torna in televisione? I dettagli

Siamo tutti in attesa di rivederla in diretta alle prese di “Pomeriggio 5”, ma a quanto pare la regina dei salotti televisivi non ha nessuna intenzione di tornare. Barbara D’Urso si sta godendo gli ultimi giorni di relax in montagna dove sembra aver ricaricato le energie per affrontare un nuovo anno.

Al suo posto c’è la collega Simona Branchetti, molto amata dal pubblico italiano ma completamente diversa dalla conduttrice partenopea.

Barbara D’Urso, sensuale e seducente: la FOTO è virale

