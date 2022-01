“Ma quella coscia?”, Bianca Guaccero alza la gonna e il web va in tilt. La FOTO accende le fantasie

Bianca Guaccero alza la gonna e manda in tilt il web: lo scatto che ha fatto capitolare milioni di fan, e non solo…

Per il quarto anno consecutivo, Bianca Guaccero è al timone del fortunatissimo programma “Detto fatto”. L’attrice, che ha raccolto le redini della più nota Caterina Balivo, non ha certamente fatto rimpiangere la conduttrice di Aversa. Proprio oggi, la trasmissione di Rai 2 è tornata regolarmente in onda dopo la pausa natalizia.

Solamente pochi minuti fa, la presentatrice – che non vedeva l’ora di tornare ad intrattenere il proprio pubblico – ha postato uno scatto che immortala l’outfit mozzafiato sfoggiato quest’oggi. I followers che la seguono, ben 760mila, sono rimasti a bocca asciutta di fronte allo spacco clamoroso. La Guaccero, sensualissima, ha alzato la gonna per la gioia dei suoi ammiratori. Tripudio di bellezza!

Bianca Guaccero alza la gonna e il web va in tilt. La FOTO accende le fantasie

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bianca Guaccero (@biancaguacceroreal)

Dopo le due settimane di pausa natalizia, “Detto fatto” è tornato regolarmente in onda a partire dalle ore 15.15. Bianca Guaccero, che il pubblico ha recentemente ammirato nelle vesti di attrice all’interno della fiction “Fino all’ultimo battito”, è apparsa più che emozionata alla luce di questo nuovo inizio. Solamente pochi minuti fa, la presentatrice ha voluto condividere con i fan l’outfit scelto per la puntata di oggi.

La Guaccero ha deciso di abbinare una camicetta di colore azzurro intenso ad una gonna longuette di colore marrone, caratterizzata da uno spacco vertiginoso nella parte frontale. L’attrice, per esaltare ancora di più la propria sensualità, ha sollevato lateralmente la gonna, al fine di mostrare le gambe perfette.

“Spero siate stati bene in nostra compagnia“: questo l’augurio di Bianca, reso esplicito mediante la didascalia. Il pubblico, ovviamente, non ha tardato a farle arrivare il proprio parere: “Come sempre”, “Si sta benissimo con voi“.

Un utente, estasiato dalla bellezza della conduttrice, le ha rivolto un complimento di tutt’altra natura: “Ma quella coscia?“. Il look della Guaccero, sulla base dei commenti apparsi sotto al post, ha convinto davvero tutti.