Cavaliere smaschera “Uomini e Donne” in diretta. Maria De Filippi furiosa

Leonardo e Gemma hanno proseguito la loro conoscenza dopo le vacanze di Natale. Qualcosa però è andato storto: tutta la verità oggi a Uomini e Donne

Uomini e Donne è tornato con il botto dopo le vacanze di Natale. Al centro dello studio si è seduta Gemma Galgani, che ha continuato la sua conoscenza con il cavaliere Leonardo. Se la loro frequentazione era cominciata nel migliore dei modi, ad oggi ci siamo ritrovati davanti una Gemma furiosa, che ha rivelato di aver parlato con una fonte su Instagram che le ha raccontato delle cose che riguardano il suo corteggiatore. Davanti al pubblico, a Maria De Fllippi e agli opinionisti, Gemma ha deciso di dire tutta la verità sul suo conto.

Uomini e Donne, Gemma Galgani rivela la verità sul suo appuntamento con Leonardo

Gemma innanzitutto ha raccontato che la loro ultima uscita è andata malissimo: che si sono scambiati un bacio tremendo e che lui, per tutta la sera, le ha fatto dei discorsi che le ha dato i brividi. Nonostante ciò, alla redazione dopo la loro esterna ha riferito di essersi trovato molto bene, nonostante fosse palese il contrario.

La dama torinese ha rivelato di essere stata contattata da una donna che ha deciso di rompere il silenzio sul conto di Leonardo. Le ha raccontato che Leonardo l’ha cercata sui social, scrivendole di essere un capolavoro e di averla ricercata spesso, chiacchierando con lei. Ha sottolineato più volte di pensare che il programma fosse finto e tutto pilotato.

Lui, per riaggiustare il tiro, le ha detto che questo era il suo pensiero iniziale, ma che stando all’interno di questo sistema ha capito che in realtà è tutto vero e genuino.

Gemma ha perso totalmente le staffe in studio parlando con lui e ha chiesto a Leonardo di non prenderla in giro. Alla fine, ovviamente, ha deciso di chiudere la loro conoscenza.