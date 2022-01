Charlene di Monaco deve affrontare un ennesimo ostacolo. Non arrivano buone notizie per lei da Palazzo. La vogliano far fuori?

Charlene di Monaco rimane nella clinica in Svizzera nella quale si trova da novembre. Qui la principessa sarebbe assistita sia dal punto di vista fisico e che psicologico. È molto debole per via dei mesi difficili affrontati in Sud Africa.

Proprio qualche giorno fa dal Palazzo hanno fatto sapere che la degenza della moglie del principe Alberto durerà ancora diverso tempo e dunque, per il momento, il suo ritorno nel Principato non è contemplato.

Proprio per questo pare che nei suoi confronti sia arrivato l’ennesimo colpo basso. A quanto pare, a Palazzo, ci sarebbe un dossier segreto che la riguarda.

Charlene di Monaco, la vogliono far fuori da Palazzo?

Charlene di Monaco ha trascorso le vacanze di Natale nella clinica in Svizzera. Il suo soggiorno è stato addolcito però, dalle visite giornaliere dei suoi figli, Jacques e Gabriella e dal marito, il principe Alberto. Anche se per pochi minuti al giorno, la principessa ha potuto riabbracciare finalmente i suoi gemelli.

Proprio loro hanno imparato a far a meno della mamma nella loro quotidianità. Sanno che Charlene non sta bene e ha bisogno di cure. Al loro fianco, fortunatamente, ci sono le zie, Carolina e Stefania che hanno accettato di buon grado di prendersi cura dei nipoti che, per il momento, continueranno la loro istruzione a Palazzo così come ha deciso Alberto.

Si tratta di soluzioni momentanee che sono stata prese per cercare di non far pesare troppo l’assenza della mamma ma voci vicine al Palazzo assicurano che c’è molta preoccupazione nella famiglia reale.

Per questo si è già pensato al da farsi se le condizioni di Charlene dovessero peggiorare o se si dovesse procedere per il divorzio, ipotesi che ormai ruota da tempo intorno al principe.

Si parla di un dossier segreto che metterebbe in piedi un piano per sostituire, in modo indolore, la principessa triste. Solo due potrebbero essere le sue sostitute: Carolina e Stefania. Alle zie dei piccoli, in casi estremi, secondo il patto, verrà affidato il ruolo di madre di Jacques e Gabriella.