Arrestato Vincenzo Sacchettino. Era Danielino in Gomorra

Vincenzo Sacchettino era diventato noto al pubblico dopo aver recitato all’interno della famosa serie tv Gomorra, dove aveva interpretato il ruolo di Danielino, il giovane meccanico arruolato per un omicidio da Ciro Marzio l’immortale. L’attore è stato arrestato a Napoli, nel rione Scampia. E’ stato trovato in possesso di arma da fuoco.

Arrestato Danielino di Gomorra, ecco perchè

L’attore Vincenzo Sacchettino, Danielino in Gomorra, è stato arrestato a bordo di un’auto. Si è dato alla fuga per non farsi prendere dalle forze dell’ordine, ma è stato subito fermato. Era in possesso di una pistola. Vincenzo Sacchettino ha 23 anni ed era già noto alle forze dell’ordine a causa di alcuni precedenti per spaccio di stupefacenti. Adesso il giovane attore è finito nuovamente nei guai. E’ stato infatti arrestato con l’accusa di possesso abusivo di arma da fuoco, ricettazione, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e del commissariato di Scampia sono intervenuti in seguito ad una segnalazione della Centrale Operativa per una persona in strada armata di pistola.

Vincenzo era stato notato a bordo dell’auto dalle forze dell’ordine che si sono successivamente insospettite per il suo comportamento. Il ragazzo infatti alla vista degli agenti si è subito dato alla fuga. Una volta fermato ha opposto resistenza spintonando i poliziotti e dandosi poi nuovamente alla fuga. Le forze dell’ordine si sono date nuovamente al suo inseguimento e sono nuovamente riuscite a raggiungerlo. Nell’auto di “Danielino” è stato trovato uno sfollagente telescopico in ferro. Il ragazzo era inoltre in possesso di due cellulari e delle chiavi di un’altra auto. All’interno di questa secondo vettura, dopo la perquisizione, è spuntata fuori una pistola calibro 45, rubata nel 2012.

Il giovane attore 23enne è quindi nuovamente finito in guai seri. Non è la prima volta per lui, nel 2019 infatti era stato già arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti